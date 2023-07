El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo hoy que no ve que haya una "posibilidad real" de que el mandatario ruso, Vladimir Putin, use armas nucleares, después de las advertencias del Kremlin por el posible envío de aviones de combate F-16 a Ucrania.

"No creo que haya una posibilidad real de que Putin use el arma nuclear. No solamente Occidente, sino también China y el resto del mundo dijeron: 'no se adentren en ese terreno'", declaró Biden en una conferencia de prensa en Helsinki junto a su par finlandés Sauli Niinisto, después de participar en la cumbre de la OTAN en Lituania.

El canciller ruso, Serguei Lavrov, advirtió que los F-16 que los países occidentales podrían enviar a Ucrania, después de que Estados Unidos aprobara su transferencia, son considerados una "amenaza nuclear" por Moscú porque tienen capacidad de cargar armas atómicas.

"Consideraremos el hecho de que las fuerzas armadas de Ucrania tengan tales sistemas como una amenaza de Occidente en el ámbito nuclear", declaró el ministro en una entrevista difundida con el diario online ruso Lenta.

MIRÁ TAMBIÉN Alemania buscará achicar dependencia económica con China, pero manteniendo la relación bilateral

"Rusia no puede ignorar la capacidad de estos aparatos para transportar cargas nucleares", destacó el jefe de la diplomacia rusa, que afirmó que Moscú advirtió a Estados Unidos, el Reino Unido y Francia.

"Estados Unidos y sus satélites de la OTAN crean riesgos de un enfrentamiento armado directo con Rusia y eso puede tener consecuencias catastróficas", alertó el ministro, según recogió la agencia de noticias AFP.

En Finlandia, Biden fue consultado por una posible escalada de Rusia con el uso de armas nucleares como una forma de recuperar el control tras la rebelión protagonizada el mes pasado por el grupo paramilitar ruso Wagner, que combatía en Ucrania.

El mandatario estadounidense se refirió además al líder de este grupo, Yevgueni Prigozhin, cuyo paradero es desconocido actualmente. Esta semana, las autoridades rusas dijeron que cinco días después de la asonada, el 29 de junio, se reunió con Putin en el Kremlin.

MIRÁ TAMBIÉN El Parlamento ruso endurece un proyecto de ley contra las personas transgénero

"Ni siquiera estamos seguros de dónde está y qué relación tiene (con Moscú). Si yo fuera él, tendría cuidado con lo que como, vigilaría mi menú", dijo Biden en declaraciones recogidas por la cadena CNN.

"Pero, bromas aparte, ¿quién sabe? Yo no lo sé. No creo que ninguno de nosotros sepa con certeza cuál es el futuro de Prighozin en Rusia", añadió.

Por otra parte, Biden dijo que Putin "ya perdió la guerra" en Ucrania y consideró que el mandatario no podrá sostener el conflicto durante años por falta de recursos.

"No hay posibilidad de que gane la guerra en Ucrania", aseguró.

A la vez, consideró que la contraofensiva ucraniana para recuperar territorios conquistados por Rusia debería derivar en negociaciones para poner fin al conflicto.

"Mi esperanza y mi expectativa son que Ucrania realice avances significativos en su ofensiva y que eso conduzca a una solución negociada en algún momento", declaró. (Télam)