El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, celebró este miércoles los resultados provisorios de las elecciones de medio término, con buenos números para el Partido Demócrata, pese a que perdió algunos escaños en la Cámara de Representantes. "Aunque la prensa y los expertos predecían una ola roja, eso no se ha producido", dijo el mandatario, en obvia referencia al Partido Republicano, liderado por el exmandatario Donald Trump. Al comparecer ante la prensa en la Casa Blanca, Biden no dudó en afirmar que "ha sido un buen día para la democracia y para Estados Unidos", y agregó que "Independientemente de lo que muestre el recuento final de estas elecciones, y todavía hay que contar, estoy preparado para trabajar con mis colegas republicanos". "Sé que mi optimismo les ha molestado un poco, me he sentido bien durante todo el proceso. Creía que lo íbamos a hacer bien", dijo Biden, quien estuvo acompañado por Jill, su esposa. Si bien admitió que "cualquier escaño perdido es doloroso", remarcó que "algunos buenos demócratas no ganaron anoche, los demócratas tuvieron una noche fuerte, y perdimos menos escaños en la Cámara de Representantes que cualquier presidente demócrata en sus primeras elecciones de mitad de mandato en los últimos 40 años". Por otra parte, ratificó su intención de ir en busca de la reelección en 2024: "Nuestra intención es presentanos de nuevo", confió Biden, quien respondió en plural, mientras miraba a su esposa. De todas maneras, ratificó que "se trata de una decisión familiar", que confirmará el año entrante. Al ser consultado sobre su rival preferido en la próxima contienda presidencial, con Trump y Ron DeSantis como principales aspirantes entre los republicanos, indicó: "Será divertido ver cómo se enfrentan entre sí", en una hipotética elección interna. Biden también se refirió a la guerra entre Rusia y Ucrania, y aclaró que no piensa en "dar un cheque en blanco al gobierno ucraniano", ni a apoyar una escalada que pueda derivar en un conflicto de mayor envergadura.