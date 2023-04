El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó hoy de "antidemocrática" la expulsión del Congreso de Tennessee, dominado por los republicanos, de dos demócratas afroestadounidenses que se manifestaron en la cámara para pedir por un mayor control de armas después de un tiroteo en una escuela de ese estado del sur del país.

"Después de un trágico tiroteo masivo en Tennessee, los legisladores republicanos del estado llamaron a votación para expulsar a tres legisladores demócratas que se solidarizaron con los estudiantes y las familias. La expulsión de legisladores que participaron en protestas pacíficas es impactante, antidemocrática y sin precedentes", escribió Biden en su cuenta de Twitter.

La Cámara de Representantes de Tennessee decidió ayer echar a los legisladores Justin Jones y Justin Pearson, pero la votación para tomar la misma medida contra Gloria Johnson, una legisladora blanca, no prosperó.

"Silenciar las voces de dos miembros negros por protestar pacíficamente contra la violencia armada no solo es racista, sino también un cambio radical de las reglas y tradiciones democráticas sobre las que se fundó nuestra nación", tuiteó la congresista demócrata Yvette Clarke.

El 30 de marzo, pocos días después de un tiroteo en un colegio cristiano en Nashville, Jones, Pearson y Johnson se unieron a cientos de manifestantes en el recinto del parlamento para exigir una regulación más estricta de las armas de fuego.

Los manifestantes entraron en el Congreso de Tennessee para llamar la atención de los legisladores que se encontraban ahí reunidos.

Jones y Pearson usaron un megáfono para invitar a los manifestantes a gritar consignas como "Poder para el pueblo" y "No hay paz sin acción", según varios medios de comunicación.

"Ayer parecía un juicio de la era Jim Crow", afirmó hoy en rueda de prensa Jesse Chism, el vicepresidente del grupo parlamentario negro en el parlamento de Tennessee, en alusión a las leyes segregacionistas vigentes para algunos hasta mediados del siglo XX, consignó la agencia AFP.

Johnson, que eludió por poco la expulsión, dijo tener claros los motivos por los cuales no tuvo la misma suerte que sus colegas: "Creo que está bastante claro: soy una mujer blanca de 60 años y ellos dos jóvenes negros".

Jones y Pearson protestaron contra la exclusión, lo que les valió elogios en las redes sociales, mientras que una foto de ellos levantando los puños se volvió viral.

Es "un precedente muy peligroso para la nación", dijo Jones a MSNBC. "Si no me dijeras que esto me estaba pasando, pensaría que estábamos en 1963 en lugar de en 2023, porque lo que estamos viendo es una gran mayoría, predominantemente blanca, deshaciendo la democracia", agregó y estimó que los hechos se deben investigar. (Télam)