El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó hoy que no está preocupado por un posible conflicto armado con China y agregó que no anticipa que sea necesario un enfrentamiento "físico", durante una conferencia de prensa en Glasgow, en el marco de la COP26.

"Con respecto a una pregunta más profunda sobre si estoy preocupado por un conflicto armado o por algún problema que ocurra accidentalmente con China, no, no lo estoy; no anticipo que habrá necesidad de un conflicto físico", afirmó el mandatario, según la agencia de noticias Sputnik.

Respecto de la reunión virtual que mantendrá con el presidente de China, Xi Jinping, Biden manifestó que todavía no hay fecha establecida.

Durante la conferencia, el mandatario también apuntó contra Rusia y los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), a los que acusó de ser parcialmente responsables por el aumento de los precios del gas y el crudo en Estados Unidos.

MIRÁ TAMBIÉN Acuerdos en la cumbre de la COP26 para revertir la deforestación y reducir emisiones de metano

"En primer lugar, la razón importante por la que los precios subieron es porque la Covid-19 afectó la cadena de suministro; si se miran los precios del gas, y se miran los precios del petróleo, eso es una consecuencia de la negativa de Rusia o las naciones de la OPEP a bombear más petróleo", denunció Biden.

En abril de 2020, los países miembros de la OPEP y 10 productores independientes (Azerbaiyán, Baréin, Brunéi, Kazajistán, Malasia, México, Omán, Rusia, Sudán y Sudán del Sur) anunciaron un nuevo recorte petrolero para estabilizar el mercado tras el desplome de los precios debido al exceso de oferta y el impacto del coronavirus.

Click to enlarge A fallback.

El ajuste se fijó inicialmente en 9,7 millones de barriles diarios (b/d) y entró en vigencia un mes después, pero a medida que la situación se iba estabilizando se corregían las limitaciones y para julio de 2021 fueron de 5,76 millones de b/d.

Desde agosto, la OPEP y los productores independientes aumentan la extracción en 400.000 b/d mensuales hasta poner fin a los recortes en septiembre de 2022.

MIRÁ TAMBIÉN Transportistas de Lima anunciaron paro para la semana próxima por encarecimiento del combustible

Durante la última reunión, el 1 de septiembre pasado, los participantes de la OPEP+ acordaron mantener el aumento paulatino de la producción de petróleo acordado previamente. (Télam)