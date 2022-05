El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, manifestó su disposición a usar la fuerza para defender Taiwán, así como el apoyo de Washington a otras naciones ante una posible amenaza por parte de China.

"Estuvimos de acuerdo con la política de una sola China y la firmamos. Pero la idea de que puede tomarse por la fuerza, sencillamente, no es apropiada", dijo este lunes el inquilino de la Casa Blanca durante una rueda de prensa en Tokio, donde se encuentra de visita oficial.

Al mismo tiempo que subrayó que su país responderá militarmente en caso de que Pekín invadiera Taiwán ya que está en contra de un "cambio en el statu quo" unilateral.

Asimismo, Biden dijo que China "coquetea con el peligro", en referencia a los supuestos planes para invadir la isla y reafrimó la responsabilidad "fuerte" de proteger Taiwán después de la operación militar de Rusia en Ucrania.

Las declaraciones de Biden sorprendieron a algunos miembros de su propia Administración que se encontraban en la sala, quienes no esperaban que se expresara de forma tan contundente, informó The New York Times. Entonces, la Casa Blanca rápidamente trató de restar importancia a las afirmaciones del mandatario y emitió un comunicado que dice: "Como dijo el presidente, nuestra política no ha cambiado.

Reiteró nuestra política de una sola China y nuestro compromiso con la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán.

También reiteró nuestro compromiso bajo la Ley de Relaciones con Taiwán de proporcionarle los medios militares para defenderse". Las tensiones entre China y los Estados Unidos aumentaron al punto que Pekín señaló que la nación americana "ha estado mostrando sus músculos, reuniendo círculos antichinos e incluso armando un escándalo por la cuestión de Taiwán y poniendo a prueba la línea roja".

El Departamento de Estado de los Estados Unidos modificó la página web dedicada a las relaciones entre Washington y Taipéi eliminando la frase sobre "reconocer a Taiwán como parte de China" del texto original, apuntó el sitio Actualidad RT.

Por su parte, desde el Ministerio de Exteriores chino calificaron esa decisión como "un intento de cambiar el statu quo en el estrecho de Taiwán, lo que, inevitablemente, provocará un fuego que solo quemará" a EE.UU".