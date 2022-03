El presidente estadounidense, Joe Biden, advirtió hoy al mandatario ruso, Vladimir Putin, que "no se le ocurra avanzar" sobre territorio de la OTAN, al dar un discurso en Varsovia en el cierre de una visita de dos días a Polonia, vecino de Ucrania que recibió a millones de refugiados por la guerra en ese país.

A la vez, Biden reiteró que su país no se involucrará directamente en el conflicto, ya que Ucrania no pertenece a la Alianza Atlántica: "Las fuerzas estadounidenses no están en Europa para involucrarse en un conflicto con las fuerzas rusas. Las fuerzas estadounidenses están aquí para defender a los aliados de la OTAN". (Télam)