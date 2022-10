El ex premier italiano Silvio Berlusconi, quien recientemente retornó al Senado de su país, confió que volvió a relacionarse con Vladimir Putin, el presidente ruso, a quien calificó como "una persona de paz y sensata". Además, remarcó que Putin lo considera como "el primero de sus cinco verdaderos amigos", en un audio privado, durante una reunión con integrantes de su partido Forza Italia. "Es una persona de paz y sensata", afirmó el magnate italiano sobre Putin, quien está enfrentado al mundo occidental luego de que decidiera invadir Ucrania, en febrero último. Además, Berlusconi fue más y allá y reveló que el líder ruso le había enviado "20 botellas de vodka y una carta amabilísima" para su cumpleaños, el pasado de 29 de septiembre, y añadió: "Yo le respondí con 20 botellas de (vino) lambrusco y una carta igualmente gentil". En un primer momento, el mismo Berlusconi y miembros de su partido desmintieron tales declaraciones, pero todo quedó en la nada cuando la prensa italiana filtró el audio de la conversación. Durante ese encuentro, el ex empresario dejó entrever su preocupación porque "los ministros rusos dijeron que estamos en guerra contra ellos porque proporcionamos armas y financiación a Ucrania. Personalmente no puedo expresar mi opinión porque si se cuenta a la prensa sería un desastre". "Con demasiada frecuencia escuchamos sobre intervenciones con bombas nucleares. Que Dios nos salve y escape de este peligro

Ucrania incluso ha pedido unirse a la OTAN. Si se uniera a la OTAN, sería la tercera guerra mundial", advirtió el magnate, de 86 años. Berlusconi obtuvo un escaño en el senado en las últimas elecciones y volvió a meterse de lleno en la política de su país, nueve años después de haber sido apartado por fraude fiscal. MAC/AMR NA