Alemania instó hoy a la Unión Europea (UE) a evaluar la regulación de Twitter en el espacio comunitario, tras las decisiones "abruptas" y "arbitrarias" que tomó el nuevo dueño y CEO del gigante tecnológico estadounidense, Elon Musk, desde que desembarcó en la compañía

En una carta enviada a la Comisión Europea, el ejecutivo de la UE, el martes pasado y publicada hoy en su cuenta de Twitter, el ministro de Economía alemán, Sven Giegold, del Partido Verde, expresó su "gran preocupación" por los vaivenes de las normas de la red social.

La semana pasada, Twitter suspendió las cuentas de más de media docena de periodistas que informaron sobre la compañía y su nuevo dueño por supuestamente “violar los términos de la plataforma”, lo que provocó el repudio de medios, ONGs y la UE, que amenazó con sanciones contra la red social.

Entre las cuentas que se suspendieron se encuentra @ElonJet, que rastreaba los vuelos del avión privado de Musk, pero también las de trabajadores destacados de CNN, The New York Times y The Washington Post, así como de comunicadores independientes.

Además, fue suspendido el usuario de Mastodon, también una red social de microblogging, pero de código abierto, y una alternativa que promueven los detractores de la nueva versión de Twitter bajo las órdenes del hombre más rico del mundo.

Tras el repudio generalizado y la pérdida de algunos de sus patrocinadores más cercanos, el dueño de Twitter restableció algunas cuentas, pero otras siguen suspendidas y todavía existe la posibilidad de que más también lo sean por enlazar a otras redes sociales.

"El Ministerio de Economía aboga por evaluar unas condiciones más estrictas para el servicio de mensajes de microblogging Twitter", sostuvo Giegold en su misiva.

El texto subrayó que "los términos y condiciones generales cambian casi cada hora con justificaciones erráticas", a lo que se suma el bloqueo de cuentas de periodistas que "no solo amenazan la libertad de competencia, sino que también representan un riesgo para la democracia, la libertad de expresión, información y prensa”.

Según Giegold, Twitter "ejerce una gran influencia en la formación de la opinión pública en el mundo y también en Europa", lo que justifica un seguimiento más estrecho.

Por último, "anima" a la Comisión Europa a examinar los procedimientos de derecho de competencia para determinar si hay "abuso de posición dominante" en caso de que Twitter vuelva a obstaculizar la competencia al prohibir de forma permanente y sistemática los enlaces a otras plataformas de redes sociales.

El mensaje de Alemania se conoce dos días después de que el Parlamento Europeo (PE) invitara a Musk, propietario de Tesla y Space X, a participar de un debate "franco y público" con eurodiputados sobre el papel de la red social y las nuevas normas comunitarias en materia de transparencia, desinformación y servicios digitales.

La jefa del PE, Roberta Metsola, advirtió que la red social no debería convertirse "involuntariamente" en un "catalizador" de discursos de odio, injerencias electorales o de desinformación

Tras los hechos de la semana pasada, el domingo Musk preguntó a los usuarios de Twitter si debería dejar el cargo de director de la empresa y prometió acatar los resultados de su encuesta. Cuando el lunes cerró el sondeo, el 57,5% dijo que debería renunciar.

Más de 10 millones de personas votaron a favor de su dimisión como director ejecutivo de la red social.

Sin embargo, el multimillonario dijo que analiza si solo los suscriptores de Twitter Blue podrán votar en futuras encuestas relacionadas con políticas en la plataforma.

Twitter Blue es una suscripción paga que permite a cualquier persona comprar una insignia verificada de marca azul para su cuenta.

Musk tiene un historial de uso de encuestas de Twitter para aprobar decisiones importantes.

En 2021 vendió una décima parte de sus participaciones en Tesla después de una encuesta, restauró la cuenta de Donald Trump después de un segundo sondeo el mes pasado y restableció varias cuentas suspendidas tras el tercero.

