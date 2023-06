La empresa farmacéutica Bayer AG acordó el jueves pagar 6,9 millones de dólares para resolver los reclamos de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, de que engañó a los consumidores al anunciar que el herbicida Roundup, que se relacionó con el cáncer, es seguro para el medio ambiente. El acuerdo resuelve las acusaciones de que Bayer y su unidad Monsanto no pudieron corroborar sus repetidas afirmaciones sobre los productos Roundup que contienen el ingrediente activo glifosato

Estos incluían que Roundup "no dañará nada más que las malas hierbas" y "no representa una amenaza para la salud de la vida silvestre animal", así como sugerencias en videos de YouTube eliminados desde entonces de que Roundup era más seguro que el detergente y el jabón. James dijo que los reclamos violaron las leyes estatales contra la publicidad falsa y engañosa, y violaron el acuerdo de 1996 de Monsanto con Nueva York sobre la publicidad de Roundup en ese momento. "Los pesticidas pueden causar un daño grave a la salud de nuestro medio ambiente y representar una amenaza mortal para la vida silvestre", y las empresas que los fabrican deben ser "honestas" con los consumidores sobre los peligros, dijo James en un comunicado. El acuerdo del jueves requiere que Bayer deje de publicitar Roundup a base de glifosato como un producto seguro y no tóxico

Los 6,9 millones de dólares se gastarán en reducir el impacto de los pesticidas en los polinizadores y las especies acuáticas. Reuters/NA NA