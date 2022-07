La expresidenta chilena Michelle Bachelet adelantó hoy que votará Apruebo en el plebiscito del 4 de septiembre, en el que la ciudadanía respaldará o rechazará el proyecto de nueva Constitución, y dejó en claro que ese texto no es perfecto pero se acerca a su pretensión.

En una conferencia que brindó en Lima, Perú, Bachelet afirmó que tiene "una opinión muy clara de lo que debiera ser la decisión del 4 de septiembre".

"Lo he dicho antes: estoy por el Apruebo. Lo he dicho también, en una manera simbólica, que me recuerda una canción de Pablo Milanés que dice 'no es perfecta, pero se acerca a lo que yo siempre soñé'. Entonces, yo sí estoy con el Apruebo", explicó la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.

La referencia es a la canción “El breve espacio en que no estás”, un clásico del cubano Milanés, que hace referencia a una mujer.

Bachelet -titular del Palacio de La Moneda en dos periodos- dijo además que no tiene “ninguna intención” de volver a ser candidata a la presidencia de su país, reportaron los sitios de los diarios La Tercera y El Mercurio.

La postura de la exmandataria difiere de la de otros expresidentes chilenos: mientras Ricardo Lagos publicó una carta en la que se distanció del Apruebo y llamó a renovar el debate después de la consulta, Eduardo Frei fue más categórico y reveló que votará Rechazo, aún cuando su partido, la Democracia Cristiana, está a favor del texto.

La discusión y redacción de una nueva Carta Magna que sustituya a la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) fue la salida institucional con la que Chile encarriló las fuertes protestas que estallaron en octubre de 2019.

Un año después, se aprobó en un plebiscito, por un 78,6% de los votos, que una Convención elegida en elecciones trabaje en una nueva Constitución.

El proceso constituyente acordado por las fuerzas políticas establece que si se rechaza la nueva propuesta debe seguir vigente la Constitución de Pinochet. (Télam)