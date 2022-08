Varios aviones de combate chinos volaron cerca de la línea media que divide el Estrecho de Taiwán mientras se esperaba que la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, llegara a Taipei este martes, dijeron fuentes informadas sobre el asunto a la agencia Reuters.

China advirtió repetidamente que Pelosi no vaya a Taiwán, que reclama como propio, mientras que Estados Unidos aseguró el lunes que no se dejaría intimidar por el "ruido de sables" chino. Además de los aviones chinos que volaban cerca de la línea media del estrecho, varios buques de guerra de la misma nación navegaron cerca de la línea divisoria no oficial desde el lunes, dijo la fuente a Reuters.

La fuente dijo que tanto los buques de guerra como los aviones chinos "apretaron" la línea media el martes por la mañana, un movimiento inusual que la persona describió como "muy provocativo".

El avión chino realizó repetidamente movimientos tácticos de "tocar" brevemente la línea media y dar vueltas de regreso al otro lado del estrecho el martes por la mañana, mientras que los aviones taiwaneses estaban en espera cerca, dijo la persona.

Los aviones chinos abandonaron el área por la tarde pero los barcos permanecieron, completó la persona. Los aviones de ninguno de los bandos normalmente cruzan la línea media. El Ministerio de Defensa de Taiwán comunicó que tiene un conocimiento completo de las actividades militares cerca de Taiwán y que enviaría fuerzas apropiadamente en reacción a las "amenazas enemigas".

Los ministerios de Defensa y Relaciones Exteriores de China no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. En la ciudad de Xiamen, en el sureste de China, que se encuentra frente a Taiwán y alberga una gran presencia militar, los residentes informaron sobre el avistamiento de vehículos blindados en movimiento el martes y publicaron imágenes en línea, que Reuters no pudo verificar de inmediato.

Las redes sociales chinas estaban repletas de inquietudes sobre posibles conflictos y fervor patriótico, y el tema de la visita de Pelosi fue el elemento de mayor tendencia en Weibo, similar a Twitter.

Las reuniones programadas.. La mayoría de las reuniones planificadas de Pelosi, incluso con la presidenta Tsai Ing-wen, estaban programadas para el miércoles, dijo una persona familiarizada con su itinerario.

Cuatro fuentes confirmaron que Pelosi tenía previsto reunirse el miércoles por la tarde con un grupo de activistas que hablan abiertamente sobre el historial de derechos humanos de China. Más temprano el martes, Pelosi visitó Malasia, después de haber comenzado su gira por Asia en Singapur el lunes. Su oficina dijo que también irá a Corea del Sur y Japón, pero no mencionó una visita a Taiwán.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán dijo que no tenía comentarios sobre los informes de los planes de viaje de Pelosi. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China reiteró su oposición a la visita de Pelosi a Taiwán. "Frente a la indiferencia temeraria de Estados.

Unidos hacia las repetidas y serias representaciones de China, cualquier contramedida que tome la parte china será justificada y necesaria, lo cual también es el derecho de cualquier país independiente y soberano", dijo el portavoz Hua Chunying en una sesión informativa diaria en Beijing.. Afirmaciones espurias.

Las respuestas de Pekín podrían incluir el lanzamiento de misiles cerca de Taiwán, actividades aéreas o navales a gran escala, o más "afirmaciones legales espurias" como la que China defiende en el sentido que el Estrecho de Taiwán no es una vía fluvial internacional, expresó el portavoz de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Kirby, a los periodistas en Washington el Lunes.

"No morderemos el anzuelo ni participaremos en ruidos de sables. Al mismo tiempo, no nos dejaremos intimidar", precisó Kirby. China considera que las visitas de funcionarios estadounidenses a Taiwán, una isla autogobernada reclamada por Pekín, envían una señal alentadora al campo pro-independencia en la isla.

Washington no tiene vínculos diplomáticos oficiales con Taiwán, pero está obligado por la ley estadounidense a proporcionar a la isla los medios para defenderse. La visita de Pelosi, segunda en la línea de sucesión a la presidencia de Estados Unidos y crítica de China desde hace mucho tiempo, se produciría en medio del empeoramiento de los lazos entre Washington y Pekín.

La Casa Blanca descartó la retórica de China como infundada e inapropiada.. Pieza de ajedrez

. Kirby dijo que nada sobre si el posible viaje de Pelosi cambió la política de EE.UU. hacia Taiwán, y que Pekín sabía muy bien que la división de poderes dentro del gobierno del país norteamericano significaba que Pelosi tomaría sus decisiones sobre la visita.

"El orador tiene derecho a visitar Taiwán", dijo en la sesión informativa de la Casa Blanca. Durante una llamada telefónica el jueves pasado, el presidente chino, Xi Jinping, advirtió al presidente estadounidense, Joe Biden, que Washington debe acatar el principio de una sola China y que "aquellos que juegan con fuego perecerán por ello".

Biden le dijo a Xi que la política de Estados Unidos sobre Taiwán no había cambiado y que Washington se opone firmemente a los esfuerzos unilaterales para cambiar el statu quo o socavar la paz y la estabilidad en el Estrecho de Taiwán.

Pekín considera a Taiwán como parte de su territorio y nunca ha renunciado a usar la fuerza para tener la isla bajo su control.

Taiwán rechaza los reclamos de soberanía de China y dice que solo su pueblo puede decidir el futuro de la isla. Acostumbrados a verse atrapados en medio de las tensiones entre China y Estados Unidos, los taiwaneses expresaron opiniones encontradas sobre la visita de Pelosi.

"Con respecto a las declaraciones o comentarios de odio de China, en realidad siempre ha sido así. Entonces, lo vemos con tranquilidad y no estamos demasiado asustados", dijo Yang Hsing-ruel, un estudiante universitario de 22 años, mientras expresaba esperan que la visita refuerce los lazos entre Taiwán y Estados Unidos.

Su compañero de estudios Chang Yun-fan, de 22 años, tenía pocas expectativas. "Al final, somos solo una pieza de ajedrez en el juego de otra persona", dijo.