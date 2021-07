La Cámara de Diputados de Paraguay dio hoy media sanción sobre tablas a un proyecto de resolución que insta al Ministerio de Salud a conseguir el reembolso del dinero invertido en el mecanismo Covax, que envío solo un 10% de las dosis prometidas, con el objetivo de adquirir rápidamente más inoculantes para acelerar la campaña nacional.

El Gobierno pagó al mecanismo impulsado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) un poco más de 38,3 millones de dólares para un total 4.279.800 vacunas contra el coronavirus, pero, hasta el momento, sólo llegaron 340.800 dosis. Este retraso de Covax es similar al que tuvo en otros países debido, enteramente, a los problemas de entrega de algunas farmacéuticas.

El texto aprobado establece que, vista la situación epidemiológica del país y la necesidad de pensar en el futuro a corto, mediano y largo plazo, y teniendo en cuenta la apuesta hecha por el Gobierno al sistema Covax, se solicita el reembolso del dinero invertido en dicho mecanismo, según replicó el diario ABC.

El proyecto de resolución, además, destacó que el sistema de salud actual exige que se adquieran más vacunas lo antes posible ya que se encuentra en una situación crítica con un pico de muertes muy alto y no se tuvo la respuesta esperada del mecanismo Covax.

MIRÁ TAMBIÉN El Consejo de Seguridad planea una reunión de emergencia por Haití

“Al obtener un reembolso, el Gobierno Nacional podrá adquirir vacunas a través de otros mecanismos que son más eficientes al momento de la entrega de las vacunas necesarias para combatir la pandemia por el Covid-19”, fundamentó el diputado colorado Hugo Ramírez, autor del proyecto de declaración.

Por su parte, otro diputado oficialista, Walter Harms, consideró que no es necesario “poner en aprietos al Ejecutivo con este tipo de resoluciones”.

“Me imagino que el canciller, en conjunto con Salud, está arbitrando medidas para que el país recupere el dinero. Con este tipo de declaraciones se busca dejar en situación de inutilidad al Ejecutivo y no estoy de acuerdo. Pero tampoco me opongo aunque no tenemos los resultados de esas gestiones”, explicó Harms.

Esta iniciativa del Poder Legislativo coincidió a una buena noticia que anunció el Poder Ejecutivo.

MIRÁ TAMBIÉN Gobierno de México creará una empresa estatal para distribuir gas doméstico a precios bajos

El director del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Héctor Castro, celebró hoy que se superó por primera vez la barrera de las 50.000 personas vacunadas con la primera dosis de la vacuna contra coronavirus en un mismo día.

"Ayer (martes) se vacunaron más de 50.000 personas y el trabajo de los vacunadores es impresionante, muchos con ganas de renunciar porque hay mucha presión. No merecen ser maltratados, pido paciencia", expresó Castro en contacto con Monumental 1080 AM.

El titular del PAI precisó que el total de dosis aplicadas hasta la fecha es de 860.000, aproximadamente, mientras continuarán toda la semana con la inmunización de personas mayores de 50 años y aquellas de entre 18 y 49 con enfermedades preexistentes. (Télam)