Un diputado de extrema derecha presidirá el Parlamento de la región española de Baleares, que incluye los destinos vacacionales de Ibiza y Mallorca, tras un acuerdo con el Partido Popular (PP). El partido, Vox, ha ido ganando terreno desde su lanzamiento en 2013 y se ha convertido en el tercer grupo más grande en el parlamento nacional, donde el PP es el principal partido de la oposición. El año pasado entró en una coalición para dirigir el Gobierno regional en Castilla y León, lo que supuso la primera vez que un partido de extrema derecha había tenido una cuota de poder en España desde la dictadura de Francisco Franco. En virtud del acuerdo alcanzado el martes, los dos partidos afirmaron que plantearían la violencia de género como violencia intrafamiliar e intentarían tomar medidas enérgicas contra los inmigrantes ilegales que llegan al archipiélago mediterráneo, tras un aumento constante en los últimos cinco años. Se trata del segundo pacto alcanzado por estos partidos para gobernar regiones españolas desde que se celebraron elecciones municipales y regionales en España en mayo. El Partido Socialista del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, perdió el poder en muchas zonas en esos comicios, lo que le llevó a convocar unas elecciones nacionales anticipadas para el 23 de julio para que los españoles pudieran "aclarar sus deseos". Las encuestas indican que el PP ganará las elecciones, pero es probable que no alcance la mayoría absoluta y necesite el apoyo de Vox para formar Gobierno, lo que llevará a negociar alianzas estratégicas. En Valencia y Baleares, las negociaciones entre Vox y el PP han concluido rápidamente. En la región suroccidental española de Extremadura, feudo tradicional de los socialistas, Vox y el PP se han enfrentado para formar una alianza porque la candidata del PP ha prometido a los votantes que no se aliaría con Vox. Si no llegan a un acuerdo, podría convocarse una repetición de elecciones en la región en otoño, como también podría ocurrir a nivel nacional si un solo partido no consigue la mayoría absoluta o no logra un acuerdo con un socio de coalición. Entre las promesas políticas de Vox figuran dar prioridad al uso del castellano frente a las lenguas regionales y apostar por el apoyo a la familia como institución básica. En otras zonas de España donde gobierna o pretende gobernar ha pedido la instalación de banderas españolas gigantes. (Reporte de Belén Carreño) Reuters-NA NA