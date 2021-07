El director del Servicio Electoral de Chile (Servel), Raúl García, prevé una baja participación ciudadana en las primarias presidenciales del domingo 18 de julio, en las que compiten los precandidatos oficialistas de Chile Vamos y los opositores de Apruebo Dignidad.

La conmemoración del Día de Virgen del Carmen mañana, día feriado, dará como resultado un fin de semana largo, que sumado a la baja concurrencia en primarias de años anteriores, preocupa respecto a las del próximo domingo.

García advirtió que "las estadísticas no son muy auspiciosas”, señalando que en las primarias del 2013 y 2017, votaron poco más de tres millones y dos millones de personas respectivamente, en un país en el que hay más de 14 millones de electores habilitados.

“No es un número con el cual uno se pueda sentir muy satisfecho. Pero no nos cansamos de llamar, de invitar y de convocar a que el electorado concurra a estas elecciones primarias, que son muy importantes, por cierto", dijo García, a Radio Universo.

La más reciente votación en Chile fue la del 13 de junio, con la segunda vuelta de la elección de gobernadores, en las que solamente fue a las urnas 19,6% de los votantes, aunque no se elegía en todo el país.

Las anteriores elecciones nacionales fueron el fin de semana del 15 y 16 de mayo, en la megaelección de concejales, alcaldes y por primera vez, convencionales constituyentes y gobernadores, que contó con una concurrencia de alrededor de seis millones de personas, cerca del 40% del padrón electoral.

Al respecto de esta elección, García señaló “tuvo la novedad de los gobernadores regionales, de los convencionales constituyentes y eso de por sí fue un aliciente especial para que concurriera a votar del orden del cuarenta y tanto por ciento del padrón", en cambio las primarias del domingo no ofrecen ninguna novedad para los electores.

Este domingo 18 de julio se reducirán los locales de votación como consecuencia de la fusión de muchas mesas, por lo que el director del Servel instó a los vocales de mesa verificar los datos correspondientes y asistir debidamente el domingo.

En todo el país estarán dispuestas más de 16.000 mesas, mientras que en el extranjero habrá más de 160.

García explicó que “al disminuir los locales de votación, lo más probable es que a muchos electores el local de votación les haya cambiado”, y recomendó que consulten sus datos en el sitio web del organismo electoral.

Los chilenos podrán elegir cual candidato desea que los represente de acuerdo a dos coaliciones: Chile Vamos (oficialismo) y Apruebo Dignidad (Dignidad).

La coalición de derecha estará representada por Joaquín Lavín (UDI), Ignacio Briones (Evopoli), Mario Desbordes (RN) y Sebastián Sichel (Independiente); mientras que la izquierda tendrá a Daniel Jadue (Partido Comunista) y Gabriel Boric (Frente Amplio).

La centroizquierda, la ex Concertación, no estará presente en las primarias por no llegar a acuerdo con la izquierda para presentarse, por lo que irán directamente a las elecciones de noviembre. (Télam)