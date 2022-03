Un auto se abalanzó hoy contra una multitud que participaba en un carnaval en una localidad del sur de Bélgica y mató a cuatro personas e hirió a otras 12, dijo el alcalde del municipio donde ocurrió el hecho.

"Un coche que circulaba a gran velocidad se lanzó contra la multitud que se había congregado para asistir al carnaval", dijo a la agencia de noticias Belga el alcalde de La Louvière, Jacques Gobert.

La Policía dijo que dará en breve una rueda de prensa para esclarecer las circunstancias del incidente en Strépy-Bracquegnies, municipio de La Louvière, unos 40 kilómetros al sur de Bruselas y cerca de la frontera con Francia.

"El conductor intentó escapar del lugar pero fue interceptado", agregó el alcalde Gobert.

Testigos afirmaron que el vehículo surgió "de la nada” en medio de la celebración.

"No hay palabras, es el horror. Llegar al lugar, ver esos cuerpos esparcidos por la carretera, gente sufriendo... No puedes imaginar que esto pueda ser verdad y, por desgracia, es lo que está ocurriendo. No hay palabras, es dramático”, indicó Gobert.

La ministra del Interior belga, Annelies Verlinden, entregó sus condolencias a los amigos y familiares de los fallecidos.

"Lo que era una gran fiesta se convirtió en un drama", escribió en Twitter.

Verlinden dijo que estaba en contacto con las autoridades locales, y que el caso ya está en manos de la fiscalía belga.

(Télam)