Un grupo de 18 niños fue abandonado por el chofer de un micro escolar en medio de la ruta en Queensland, Australia, cuando estaban a 10 kilómetros de su destino porque se estaban portando mal. Según relató la madre de uno de los jóvenes, que tenían entre 5 y 12 años, estos fueron encontrados mientras caminaban por la calle. La situación, que ocurrió el viernes pero recién se dio a conocer en las últimas horas, se dio porque "un par de niños pelearon durante unos segundos" y derivó en la insólita actitud del conductor. "Entonces el hombre se detuvo y nos preguntó quiénes eran", le contó una de las nenas abandonadas al medio A Current Affair. Luego de eso, los estudiantes señalaron a los responsables y el conductor continuó el viaje

Sin embargo, cuando vio que se volvieron a pelear les dio la orden de bajarse del micro: "Se detuvo y nos echó a todos

Realmente no sabía qué hacer cuando sucedió", agregó la joven. Una de las madres detalló: "Mi hija nos dijo dónde estaban debido a un perro que habíamos rescatado recientemente, así que sabíamos dónde era el lugar". Otra de las madres contó que casi los atropelló un automóvil en medio de la madrugada: "Fue bastante aterrador". Luego de todo el escándalo, Translink, la empresa de micros que llevaba a los jóvenes, reveló que el conductor ya no trabaja para ellos. "Se han tomado medidas disciplinarias inmediatas contra el conductor, mientras se revisa el incidente y los eventos que lo llevaron a él. Translink se disculpa por la angustia causada por este incidente y no cumple con nuestras expectativas de los socios de entrega", remarcó la empresa mediante un comunicado.