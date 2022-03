El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció hoy que votará en alguna de las consultas internas en las que tres alianzas deben definir su candidato a presidente, pese a que su partido, el Centro Democrático, instó a sus militantes y seguidores a abstenerse porque la fuerza ya tiene elegido un postulante único.

A poco más de una semana de las elecciones legislativas que coincidirán con lo que en Colombia se llama “consultas interpartidistas”, Duque adelantó que votará en alguna como modo de respaldar al sistema democrático.

"Yo participé en una consulta hace cuatro años. Creo en las consultas; me parece que son mecanismos muy importantes para la participación democrática. La respuesta es sí. Yo votaré en las consultas, creo en ellas y creo que le ayudan a las democracias", indicó el presidente a Blu Radio.

El gobernante Centro Democrático ya eligió como candidato a la jefatura de la Casa de Nariño al exministro Óscar Iván Zuluaga, que no debe atravesar ninguna interna porque es el único aspirante del partido.

Ya los senadores oficialistas Ernesto Macías y María Fernanda Cabal habían adelantado que participarían de las consultas, pese a que oficialmente el CD pidió “concentrar” los esfuerzos en las presidenciales de mayo.

“La militancia del Centro Democrático no incentivará ninguno de los participantes de dichas coaliciones. El partido y su candidato presidencial se concentrarán en las aspiraciones del Congreso para poder desde allí, como fuerza principal, seguir resolviendo las necesidades de los colombianos", señaló el partido en un comunicado.

Son tres las coaliciones que el 13 definirán a sus candidatos presidenciales: el Pacto Histórico, de izquierda; la Coalición Centro Esperanza, de centro liberal; y Equipo por Colombia, de centroderecha, la alianza a la que Zuluaga pretendió entrar sin lograrlo.

En la consulta del Pacto Histórico participarán Gustavo Petro, Francia Márquez, Camilo Romero, Arelis Uriana y Alfredo Saade, con altas chance de triunfo para el exalcalde de Bogotá, primero en todas las encuestas para mayo.

La Coalición Centro Esperanza inscribió a Juan Manuel Galán, Sergio Fajardo, Jorge Robledo, Carlos Amaya y Alejandro Gaviria; y en Equipo por Colombia pulsearán Aydeé Lizarazo, Alejandro Char, David Barguil, Enrique Peñalosa y Federico Gutiérrez.

En esta última alianza están el Partido Conservador, el Partido de la U y el religioso Mira, habituales aliados legislativos del Gobierno.

Cuando se consultó al respecto al expresidente Álvaro Uribe, líder de CD, fue un tanto ambiguo: “Muchos comunicadores me han preguntado: ¿el Centro Democrático vota o no vota las consultas? Mi respuesta esta mañana es sí. Tenemos un candidato, surgido de un proceso legítimo y es Óscar Iván Zuluaga. Toda la militancia del Centro Democrático apoyará al doctor Zuluaga. Unos quieren votar en las consultas, otros no lo harán. Vamos a dejar el tema ahí”, expresó.

Uribe remarcó luego que más allá de quienes resulten ganadores en las compulsas internas, el voto en las presidenciales de mayo debe ser por el candidato del partido. (Télam)