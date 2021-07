Brasil cumplió hoy seis meses desde el inicio de su plan de vacunación contra la Covid-19 y alcanzó a inmunizar completamente al 15,7% de su población, y desde abril registra una tendencia a la bajada en el número de muertos.

Una enfermera de San Pablo fue la primera en vacunarse, con CoronaVac en ese caso, y desde entonces unos 120 millones de brasileños fueron alcanzados con algún fármaco y con al menos una dosis, en una población total de 211 millones de habitantes.

El sitio de la cadena Globo hizo una comparación con la situación de los países que estuvieron entre los primeros en empezar a inmunizar -Estados Unidos, Israel, China, Reino Unido- para mostrar la relación entre vacunas y la baja de muertes.

El análisis muestra que Brasil mantuvo una tendencia ascendente en el número de muertes, proporcional a su población, durante la primera mitad de estos seis meses de campaña y luego a comenzó a bajar de manera lenta y con algunas interrupciones.

Las curvas de muertes en China e Israel, por ejemplo, fueron estables y bajas, y en el país asiático permanecieron en cero durante todo el período.

La evolución de las muertes en el Reino Unido comenzó a desacelerarse alrededor del día 100 de vacunación, mientras que en Estados Unidos había un nivel todavía alto pero con una fuerte caída.

Después del pico de abril y aún con un promedio superior a mil por día, Brasil exhibió una tendencia a la baja en el registro de muertes, que para el diario tiene relación con el avance de la vacunación de mayo y junio.

En ese tramo, el país pasó del 15% de la población con al menos una dosis de la vacuna a alrededor del 30% de la población con la primera dosis, y este mes esa cifra llegó a 43 %.

MIRÁ TAMBIÉN El fujimorismo sigue cuestionando votos y retrasa la proclamación presidencial en Perú

Aún así, recién el 15,7% de la ciudadanía adulta logró hasta el momento la protección completa que brindan las dos dosis o las vacunas de dosis única, y Brasil todavía debe aplicar 200 millones de dosis para inmunizar a toda la población mayor de 18 años.

Para el Ministerio de Salud, esta meta se puede cumplir antes de fin de año, según las proyecciones de entregas de dosis que tiene el Gobierno, aunque a menudo las cifras cambian.

En abril, el calendario del Ministerio de Salud preveía más de 52 millones de dosis en junio, pero entre mayo y junio la proyección se revisó cinco veces y a fines de mayo ya había bajado a 43 millones de dosis. A finales de junio, el total enviado a estados y municipios fue de 39.967.810.

Además, el número de dosis que el Ministerio de Salud preveía para fin de año incluía 20 millones de Covaxin, cuyo contrato fue suspendido en medio de denuncias por sobreprecios e irregularidades.

Pero esta no ha sido la única denuncia de corrupción en torno a las compras de vacunas.

Ayer, la prensa reveló un video en el que vio al exministro Eduardo Pazuello sellando un acuerdo para comprar una vacuna china, que la empresa responsable luego rechazó y que, según medios brasileños, habría sido ofrecida por un intermediario.

Pazuello, oficial militar y actual asesor del presidente Jair Bolsonaro, salió hoy a negar que hubiera negociado la compra de dosis de la vacuna china CoronaVac con marcados sobreprecios.

En una nota que distribuyó la Secretario de Comunicación de la Presidencia, Pazuello dijo que se trató apenas de un encuentro exploratorio.

Según el diario, la empresa World Brands ofreció en esa reunión 30 millones de dosis de CoronaVac a 28 dólares por dosis, cuando en el contrato con el Instituto Butantan -el único autorizado por la empresa china para comprar y distribuir la vacuna CoronaVac en Brasil- para suministrar el mismo inoculante que el Gobierno federal pagó 10 dólares por dosis.

Según el comunicado de Pazuello, la charla fue grabada para "dar a conocer los hechos de la administración pública". “Luego de la grabación, los empresarios se despidieron y, inmediatamente después me informaron que la propuesta era completamente vergonzosa y poco confiable. Inmediatamente, determiné que no se debía redactar el mencionado Memorando de Entendimiento, así como que el video hecho no debe ser difundido”, agregó el exministro y actual asesor.

Cuando se presentó ante la Comisión Parlamentaria Investigadora (CPI), en mayo, Pazuello dijo que no negoció directamente la compra de vacunas, aunque en ese momento los senadores preguntaron por Pfizer.

(Télam)