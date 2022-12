El puerto ucraniano de Odesa no estaba operando el domingo después del último ataque ruso al sistema energético de la región, dijo el ministro de Agricultura, Mykola Solsky, pero agregó que no se esperaba que los operadores de granos suspendieran las exportaciones. Otros dos puertos, Chornomorsk y Pivdennyi, autorizados para exportar granos de Ucrania en virtud de un acuerdo entre Rusia y Ucrania estaban parcialmente operativos, afirmó . "El puerto de Chornomorsk ahora está operando a alrededor del 80% de su capacidad", dijo Solsky a Reuters en una llamada telefónica. Más de 1,5 millones de personas en la región sur de Odesa se quedaron sin electricidad después de que los ataques con aviones no tripulados rusos alcanzaran dos instalaciones de energía, dijo el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en un discurso por video el sábado por la noche. Solsky aseguró que el puerto de Odesa no estaba operando en este momento porque los generadores de energía aún no habían sido encendidos. Los operadores de granos continuaron enviando materia prima a través de los otros dos puertos, dijo. "Hay problemas, pero ninguno de los operadores habla de suspender los envíos. Los puertos usan fuentes de energía alternativas", dijo Solsky. Desde octubre, Moscú ha estado apuntando a la infraestructura energética de Ucrania con grandes oleadas de ataques con misiles y drones. Las autoridades regionales de Odesa dijeron que la electricidad para la población de la ciudad se restablecerá "en los próximos días", aunque la restauración completa de las redes puede demorar entre dos y tres meses. "La situación es difícil de predecir porque estamos tratando con un enemigo para el que no hay principios", dijo el ministerio de infraestructura de Ucrania, citando a Oleksiy Vostrikov, jefe de la autoridad portuaria estatal de Ucrania. "En cuanto a las exportaciones, Rusia ya las ha ralentizado creando problemas con las inspecciones en el Bósforo, y la falta de suministro de energía ciertamente las desacelerará aún más", dijo Vostrikov. Ucrania se encuentra entre los mayores productores y exportadores de maíz y trigo del mundo, pero sus envíos han disminuido significativamente debido a la invasión rusa. Después de un cierre de casi seis meses causado por la invasión, los tres puertos del mar Negro en la región de Odesa fueron desbloqueados a fines de julio en virtud del acuerdo entre Moscú y Kiev negociado por Naciones Unidas y Turquía. Kiev había buscado ampliar el acuerdo para incluir más puertos, pero eso no se ha concretado hasta ahora. Los tres puertos involucrados en el acuerdo, Odesa, Chornomorsk y Pivdennyi, tienen la capacidad combinada de enviar alrededor de tres millones de toneladas de granos al mes. (Reporte de Pavel Polityuk; Editado en Español por Manuel Farías) Retuers-NA NA