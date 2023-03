Una pareja israelí fue atacada hoy con un arma de fuego y el atacante fue detenido en la localidad palestina de Huwara, en el norte de Cisjordania donde hace tres semanas un hecho similar desató la quema de vehículos y viviendas por parte de colonos israelíes.

El ataque se produjo mientras se celebraban en Egipto conversaciones entre autoridades de seguridad de Israel y Palestina, con mediación del gobierno local, para intentar restablecer la calma en el conflicto palestino-israelí, que se intensificó desde principios de año.

Un hombre israelí de unos 30 años resultó gravemente herido al sufrir un traumatismo de cráneo en el ataque que se produjo mientras viajaba en auto por la ruta 60 en Huwara, informó el servicio de ambulancias Magen David Adom (MDA).

La mujer que iba en el mismo auto, identificada como su esposa, no recibió ningún disparo, pero también fue trasladada a un hospital, dijo la MDA, según el diario The Times of Israel.

Las imágenes del lugar de los hechos mostraban el parabrisas del auto totalmente destrozado, aparentemente por los balazos.

Las Fuerzas de Defensa de Israel dijeron que el autor de los disparos era un palestino que resultó detenido por soldados inmediatamente después del ataque y entregado al Shin Bet, el servicio de inteligencia de Israel que se ocupa de asuntos internos, para ser interrogado.

El ataque se produjo exactamente tres semanas después de que dos hermanos israelíes murieran tiroteados en un atentado similar, mientras conducían un auto en el mismo pueblo.

Aquel día, igual que hoy, autoridades de Israel y Palestina se encontraban conversando -entonces en Jordania- para "evitar nuevos actos de violencia" y a buscar maneras de calmar la situación de creciente conflicto entre ambas naciones.

Huwara es un punto álgido en Cisjordania, ya que es casi la única ciudad palestina que los israelíes atraviesan regularmente para llegar a las colonias que Israel tiene en territorio palestino.

Desde principios de este año, el conflicto costó la vida a 100 personas: 86 palestinos (entre ellos miembros de grupos armados y civiles, incluyendo menores de edad), 13 israelíes (doce civiles, entre ellos tres menores, y un policía) y una ciudadana ucraniana.

La última ola de violencia se produjo después de que Benjamin Netanyahu volviera a ocupar el puesto de primer ministro israelí y a encabezar un gobierno que, según observadores, es el más derechista en la historia del país.

Más de 700.000 colonos israelíes ilegales ahora viven en Cisjordania ocupada y Jerusalén Este.

La ONU considera ilegales todas las colonias creadas por Israel en Cisjordania y Jerusalén este desde que capturó esos territorios en una guerra contra países árabes en 1967. Los palestinos los reclaman para fundar su Estado independiente.

La nueva coalición de Netanyahu, que asumió el cargo a fines de diciembre, está dominada por políticos de línea dura y ultranacionalistas con estrechos vínculos con el movimiento colono, con base en asentamientos ilegales. (Télam)