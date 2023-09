El arzobispo de Santiago de Chile, Celestino Aós, llamó hoy a quienes tengan información de los detenidos desaparecidos por la dictadura militar (1973-1990) a difundirla, durante la tradicional ceremonia del Te Deum Ecuménico por las Fiestas Patrias chilenas, palabras que el presidente Gabriel Boric interpretó como un llamado a "no ser indiferentes" frente a quienes "sufren".

“Traemos historia de desencuentro, de maltrato, de muerte. La hemos recordado en estos días; y nuestro recuerdo quiere ese compromiso de todos de no recurrir a la violencia, que trae destrucción, barbarie, dolor y muerte”, dijo el cardenal, a días de que el país conmemorara el 11 de septiembre el 50 aniversario del golpe militar que lideró el general Augusto Pinochet contra el expresidente Salvador Allende.

La autoridad eclesiástica aseguró que “hacen daño quienes ven sufrir a hermanas y hermanos, porque no conocen la verdad acerca de sus familiares detenidos o desaparecidos”.

Durante la ceremonia, a la que asistieron autoridades de las Fuerzas Armadas y representantes de los poderes del Estado, el cardenal insistió: “Hermanos que tienen informaciones, les pedimos, por el bien de los familiares que sufren y por el bien de ustedes mismos, que compartan esos datos”.

Y agregó que desde la Iglesia están "disponibles para prestar ese servicio de recibir la información y entregarla anónimamente a las autoridades”, recogió el diario La Tercera.

El presidente Boric destacó la homilía: "En particular (...) cuando se nos invita a no pasar de largo frente al que sufre, a no ser indiferentes, a no dejar de actuar ante el dolor".

"Creo que ese mensaje es tremendamente potente y lo tenemos que practicar todos los días; por lo menos a mi me inspira en el ejercicio de gobernar", agregó a la prensa al finalizar la ceremonia en la capital chilena.

Al ser consultado por la prensa sobre los dichos del arzobispo Aós sobre entregar información de forma anónima sobre el paradero de los detenidos desaparecidos, Boric respondió: "Valoro mucho el llamado que hace a quienes tengan datos a entregarlos para poder conocer el paradero de los detenidos desaparecidos".

"Recordemos que en nuestro país hay más de 1.100 personas que no sabemos dónde están, 1.100 familias que están cruzadas por una herida que trasciende generaciones. Y cuando algunos medios se preguntan por la reconciliación y por el rol que deben jugar las distintas autoridades o cualquier persona, yo les digo que el mejor rol para la reconciliación es la justicia, lo mejor para la reconciliación es la verdad, no el olvido, es la memoria, la justicia y la verdad. Y creo que el arzobispo ha hecho una invitación muy potente en esa línea", agregó.

Boric también estimó que desde el Estado, y a partir del recientemente anunciado Plan de Búsqueda de personas desaparecidas durante la dictadura, se ha "comprometido" a hacer todo lo que esté a su alcance "para conocer toda la verdad y colaborar en toda la justicia".

En tanto, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, de igual manera se refirió al respecto tras salir de la Catedral Metropolitana de Santiago.

"Fue una ceremonia muy significativa (...) también por las señales que se dieron en torno a la necesidad de encontrar la verdad y que se entregue la información para los familiares de las víctimas de los detenidos desaparecidos, de los ejecutados políticos, y para poder hacer realmente un momento de encuentro, de paz, de mayor reconciliación. La colaboración que ha puesto en el centro la Iglesia es sumamente significativa", dijo según recogió el diario El Mercurio Online (EMOL).

La liturgia religiosa estuvo signada también por el reconocimiento de la iglesia católica a los derechos humanos y la labor de la Vicaría de la Solidaridad, organismo de la Iglesia católica en Chile, que prestó asistencia a las familias y víctimas de la dictadura militar. (Télam)