Ecuador ingresó hoy formalmente en tiempos de campaña electoral para las elecciones de gobernadores y prefectos del 5 de febrero y para el referendo con ocho preguntas impulsadas por el presidente Guillermo Lasso, que se juega en esa pulseada parte de sus aspiraciones de ir por la reelección, un objetivo que anunció antes de fines de 2022.

En realidad, desde hoy y hasta el 2 de febrero hay oficialmente propaganda proselitista en los medios, pero diarios y sitios locales dan cuenta de que la campaña tuvo su inicio de hecho hace meses.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó, en un aviso televisado en cadena nacional, que los candidatos a prefectos, alcaldes, concejales urbanos y rurales e integrantes a las juntas parroquiales rurales podrán difundir sus planes de trabajo y propuestas.

También tendrán la posibilidad de promover su punto de vista las organizaciones políticas y sociales inscritas para impulsar el Sí o el No de la consulta ciudadana de 8 preguntas convocada por el gobierno.

En ese referendo, los electores deberán pronunciarse sobre temas como la protección del ambiente, seguridad, transparencia, registro de partidos políticos y conformación de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral), la integración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y el traspaso de sus funciones al órgano parlamentario.

El primer domingo del mes próximo se votará para la creación de un cantón (municipio), denominado Sevilla Don Bosco, en la provincia de Morona Santiago (centro sur).

Y serán elegidos en las urnas los 7 integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), un organismo cuestionado que participa en la elección de 77 autoridades en el país.

En este caso, los 45 candidatos al Cpccs no podrán hacer campaña, ni recibir financiamiento privado de ningún tipo, y solo el CNE estará encargado de dar a conocer los nombres, trayectoria y propuestas de los 45 aspirantes inscritos.

El CNE enfatizó en su mensaje que el artículo 203 del Código de la Democracia que rige los procesos eleccionarios establece que durante la campaña electoral queda prohibida la propaganda desde las instituciones del Estado, en cualquiera de los niveles de gobierno, salvo en unas excepciones.

El órgano rector de las elecciones en Ecuador alertó que en el caso de que los medios de comunicación social, a través de espacios diferentes a la publicidad autorizada por el órgano electoral, afectare la honra de un candidato o candidata, deberá conceder el espacio para la réplica del aludido.

También instó a los candidatos, organizaciones políticas y sociales a cumplir lo establecido con respeto y sin violencia.

Serán 13.450.047 los electores convocados a votar para elegir a 23 prefectos y otros tantos viceprefectos, 221 alcaldes, 864 concejales urbanos, 443 concejales rurales y 4.109 vocales principales de las juntas parroquiales.

Pero casi tan central como la definición de autoridades será el referendo con el que el Gobierno, de alguna manera, medirá el nivel de respaldo que conserva.

Entre las preguntas figura la chance de autorizar la extradición a otros países de ciudadanos ecuatorianos y la reducción del número de integrantes del Parlamento y de movimientos políticos.

No obstante, técnicamente, la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), dominada por la oposición, no tiene por qué poner en práctica los resultados del referendo.

Igualmente, el llamado mismo a votar supuso un triunfo a medias de Lasso, porque él pretendía hacer en simultáneo un referendo y una consulta popular, pero la Corte Constitucional dio de baja las tres preguntas de la consulta y solo habilitó las del referendo, vinculadas a aspectos constitucionales.

La diferencia técnica entre uno y otro mecanismo es que en la consulta sobre temas de interés general pero sin incidencia en la estructura constitucional.

El 20 de diciembre, en Washington, Lasso anunció que buscará su reelección en 2025 para un segundo mandato y claramente el resultado del referendo será un elemento determinante para ese objetivo.

(Télam)