La Audiencia Nacional española archivó una denuncia presentada contra el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, por el presunto secuestro del periodista Fernando González Pacheco por parte de la organización guerrillera M-19, en la que militó el político.

Los jueces admitieron un pedido de la Fiscalía, que aseguró que los tribunales carecían de jurisdicción para perseguir los hechos denunciados, ya que ocurrieron en Colombia y las víctimas y presuntos autores son de ese país, según un documento al que tuvo acceso la agencia Europa Press.

Además, los fiscales consideraron que no se aportó información "suficiente" sobre la nacionalidad del periodista ni las circunstancias concretas del hecho, que ocurrió en 1981.

En cuatro folios, los magistrados de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal aseguraron que les "sorprende" la admisión de la denuncia presentada por quien "no es víctima de hecho alguno, respecto de hechos que habrían ocurrido en Colombia y que se atribuyen a personas que no son españoles y que no residen actualmente en España".

"Nunca es dable que el Juzgado, atribuyéndose el ejercicio de la acción que corresponde al Ministerio Fiscal o al ofendido, pretenda indagar sobre la existencia de herederos de la víctimas que quieran formular querella por unos hechos de 1981", señalaron.

En mayo, el juez Joaquín Gadea, del Juzgado Central de Instrucción Número 6, había admitió la denuncia "a los solos efectos" de ofrecer a los familiares del periodista la posibilidad de querellar después de que la Fiscalía rechazara hacerlo.

Gadea entendió que la relación que conectaba los hechos con la Audiencia Nacional era que fuentes abiertas apuntaban que González nació en España. Sin embargo, y para corroborarlo, el magistrado ordenó a la Policía comprobar si el periodista "ostentaba la nacionalidad española al tiempo de producirse los hechos denunciados".

Además, el juez pidió que se averiguase -con el auxilio de las autoridades colombianas- si Petro gozaba "de estatuto de amnistiado o indultado, y especialmente, si ha sido investigado, absuelto o condenado por los hechos" que se investigan.

La admisión a trámite de esta denuncia se dio a conocer un día después de la primera vuelta en Colombia, en la que se definió que Petro disputaba el balotaje del 19 de junio contra Rodolfo Hernández, en el que finalmente se impuso.

En 1981, el periodista González Pacheco fue secuestrado y luego liberado. El hecho fue atribuido entonces al M-19. Famoso en Colombia, el reportero murió en Bogotá en 2014 por una complicación cardíaca.

Petro ingresó con apenas 17 años al M-19, una de las varias guerrillas que actuaban por entonces en Colombia y también una de las primeras en retornar a la vida civil, en 1990.

En la organización, y como homenaje a la obra de Gabriel García Márquez, usó el nombre ficticio de Andrés Aureliano, un juego con el Aureliano Buendía de "Cien años de soledad". (Télam)