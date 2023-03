El presidente de Bolivia, Luis Arce, se pronunció hoy a favor “del pluralismo de ideas” dentro del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) y hasta saludó que existan “diferencias”, mientras el exmandatario Evo Morales le reclamó sacar del gabinete a “los ortodoxos, a los conservadores que se someten al FMI” y sugirió que existen ministros que roban.

“No hay que tener miedo a las diferencias, las diferencias siempre van a existir; en la medida que se consolide el proceso, es importante que haya ideas. ¡Pluralismo de ideas y unidad ideológica en el MAS”, expresó Arce.

A su turno, Morales evaluó que Arce “tiene que mejorar su gabinete para hacer una buena gestión política y terminar su gestión como presidente”.

“Los compañeros de base saben que no hay mucho movimiento económico, que no estamos como antes”, advirtió.

Los dos máximos referentes partidarios compartieron en el municipio de Ivirgarzama el acto por el aniversario 28 del MAS, un encuentro que generó expectativa por las crecientes diferencias entre los sectores internos que orientan Arce y Morales, lo que hasta hizo dudar que ambos fueran al acto.

Arce hizo un repaso sobre el nacimiento del MAS y su consolidación como un partido de referencia histórica para el país, insistió en la importancia de abrir espacios al debate como paso para consolidar la “unidad ideológica” y hacer frente a la derecha que “levanta la cabeza”.

“Podemos tener diferencias; no hay que tener ningún miedo a eso. Las diferencias siempre van a existir, porque son más bien el producto del avance del proceso dialéctico que tiene el instrumento político. En la medida que se avanza, crece, genera hegemonía y en la medida que se consolida el proceso, es saludable que haya diferencias”, afirmó, según la estatal agencia ABI.

Arce dijo que fue Fidel Castro quien hablaba, justamente, de la necesidad de la discusión política interna pero manteniendo la unidad ideológica, por lo que “no puede haber discrepancias en lo que estamos construyendo y hacia dónde vamos”.

Morales, a su turno, fue crítico para con los partidos tradicionales de izquierda que “nunca reconocieron al movimiento indígena” y denunció que algunos funcionarios de su sector fueron sacados del Ejecutivo, por lo que reclamó la vuelta a sus cargos.,

“Algunos ministros van a tener que leer el artículo 8 de la Constitución: el ama sua (no seas ladrón) y el ama llulla (no seas mentiroso). Los compañeros de base saben que no hay mucho movimiento económico, que no estamos como antes. Hay que alejar del equipo económico a los ortodoxos, a los conservadores que -con el pretexto de bajar la inflación o evitar la inflación- sólo se someten a la disciplina fiscal del FMI, a cuidar la macroeconomía para castigar los pequeños productores, a la gente pobre”, disparó Morales.

Para el exmandatario, “es importante que no haya déficit, pero sin expansión económica no tendrá resultados, así que hay que inyectar (dinero y generar) movimiento económico; hay que poner dinero para pequeñas y medianas obras”.

Según el diario Página Siete, se pronunció en favor de una política de austeridad y puso a su propia gestión pasada como ejemplo: “Eliminamos los gastos reservados, las comisiones y los viáticos. De casi 40.000 bolivianos me rebajé a 15.000 bolivianos el sueldo y todos (del aparato estatal) ganaban menos que Evo”, repasó.

Llamó además a trabajar para mejorar las exportaciones, porque “ ningún Ministerio del gabinete económico” le ofrece información “pero la prensa dice que no hay muchos dólares”.

Del encuentro participaron también el vicepresidente David Choquehuanca, varios ministros de Estado y líderes de diferentes sectores sociales y organizaciones. (Télam)