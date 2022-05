El presidente de Bolivia, Luis Arce, dijo que no asistirá a la Cumbre de las Américas si Estados Unidos "persiste" en su intención de excluir a Cuba, Venezuela y Nicaragua, luego de que su par mexicano y otros países del continente hicieran el mismo anuncio.

"Reafirmo que una Cumbre de las Américas que excluye a países americanos no será una Cumbre de las Américas plena, y, de persistir la exclusión de pueblos hermanos, no participaré de la misma", afirmó el gobernante boliviano en un mensaje que emitió anoche a través de sus redes sociales.

Agregó que Bolivia "cimienta sus relaciones internacionales en la diplomacia de los pueblos, con inclusión, solidaridad, complementariedad, respeto a la soberanía, autodeterminación y construcción colectiva de la cultura del diálogo y la paz".

Arce, del partido Movimiento Al Socialismo (MAS) y delfín político del exmandatario Evo Morales (2006-2019), dijo la semana pasada que no existen razones para excluir a otras naciones del evento previsto entre el 6 y el 10 de junio próximo en la ciudad de Los Ángeles.

MIRÁ TAMBIÉN China defiende su política de cero covid tras las críticas de director de la OMS

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo el lunes pasado que se marginará de la cumbre si persiste la exclusión de naciones como Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Días antes, el embajador de Antigua y Barbuda en Washington, Ronald Sanders, expresó que si Estados Unidos excluye a estos tres países de la Cumbre, las 14 naciones nucleadas en la Comunidad del Caribe (Caricom) no asistirán al encuentro.

"La Cumbre de las Américas no es una reunión de Estados Unidos, por lo que no puede decidir quién está invitado y quién no", dijo, en alusión a que la cumbre es organizada por la Organización de Estados Americanos (OEA).

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que se encuentra bajo la presidencia pro témpore de la Argentina, llamó también a que no haya exclusiones "que impidan que todas las voces del hemisferio dialoguen y sean escuchadas".

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, respaldó la denuncia sobre la posible exclusión de la isla de la reunión, prevista para el 8, 9 y 10 de junio próximo.

La vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, señaló que las invitaciones a la cumbre "aún no fueron emitidas" y se abstuvo de confirmar si esas tres naciones serán excluidas.

Sin embargo, en días previos, el jefe de la diplomacia estadounidense para la región, Brian Nichols, opinó que esperaba que Cuba, Nicaragua y Venezuela no estén presentes en la Cumbre de las Américas.

La Cumbre de las Américas, que en junio celebra su novena edición, se da en el marco de la OEA, de la que Nicaragua anunció su salida el año pasado, tras lo cual cerró las oficinas del organismo en Managua.

De todas formas, el proceso de salida lleva unos dos años.

Venezuela, por su parte, se retiró en 2019 del organismo regional, y Cuba no es miembro activo, aunque fue invitada a las dos últimas cumbres, en Panamá en 2015 y Lima en 2018.

La cumbre pondrá énfasis en las migraciones forzosas, el cambio climático, la Covid-19 y la "lucha por la libertad y la democracia", señaló la Casa Blanca.

(Télam)