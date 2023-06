El presidente de Bolivia, Luis Arce, prometió hoy que no caerá “en el juego de la derecha” que busca dividir al gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) y reclamó la unidad de la fuerza y de los movimientos sociales para que “el proceso de cambio siga adelante”.

“Nosotros no vamos a caer en el juego de la división; nosotros no vamos a caer en el juego de la derecha de tratar de partir a las organizaciones sociales y de partir a nuestro instrumento político. Nosotros no vamos a caer en eso”, afirmó Arce, al hablar en un acto en la Federación Sindical de Comunidades Interculturales Productores Agropecuarios, en la ciudad de Santa Cruz.

Arce aseguró que antes de llegar al Ejecutivo apostó por la unidad de las organizaciones sociales y del MAS, porque esa fue la condición que permitió ganar las elecciones de octubre de 2020 con más del 55% de los votos.

“Una condición sine qua non para que ganemos las elecciones el 2020 y que continúe nuestro proceso fue la unidad de nuestras organizaciones sociales, la unidad del instrumento político, la unidad del pueblo boliviano y con un solo objetivo: garantizar que nuestro proceso de cambio sigua adelante”, insistió, según la agencia estatal ABI.

MIRÁ TAMBIÉN Biden nomina a Mandy Cohen como nueva directora de la agencia de salud pública de Estados Unidos

Los conceptos parecen una respuesta a la decisión de la conducción partidaria, con el expresidente Evo Morales a la cabeza, de prohibir a las autoridades electas y a los funcionarios públicos participar de los congresos nacionales, departamentales, regionales, provinciales, municipales y sectoriales de la fuerza, en vista del ampliado nacional convocado para el jueves 22 en Cochabamba.

La semana pasada, además de adoptar esa medida, la conducción del MAS dijo que Arce trabajaba en el armado de una estructura para buscar su reelección.

Un día después, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, consideró un “veto a la democracia interna” la resolución que prohíbe a autoridades electas y funcionarios públicos ser parte de las decisiones del MAS.

Para Arce, el proceso de cambio no “es una persona, no son dos personas”.

MIRÁ TAMBIÉN Nueva condena para el exhombre fuerte de Fujimori por el crimen de agente de inteligencia

Parafraseando al vicepresidente David Choquehuanca, aseguró que antes de ser asesinado Tupac Katari dijo: “Volveremos y seremos millones; no uno ni dos, millones. Y para eso tenemos que trabajar”.

Por su parte, el viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales y Sociedad Civil, Juan Villca, advirtió que habrá un desacato al veto de los funcionarios públicos en los encuentros del MAS y hasta reseñó que el partido ganó las últimas elecciones sin Morales.

“En 2020 igual hemos ganado sin Evo y con mayor votación. Hemos incrementado el porcentaje porque el pueblo estaba fortalecido y salíamos de una crisis que nos había arrastrado la derecha”, subrayó Villca, según el sitio de Fides.

Villca puso en duda que pueda cumplirse la resolución que impide a funcionarios participar de los plenarios.

“Eso está jalado realmente de los cabellos. Por supuesto que a las instancias orgánicas no somos ajenos; nosotros somos militantes. Siendo servidor público o no siendo servidor público, yo soy militante y a mí no me puede decir nadie 'te vamos a sacar' o 'no puedes participar'”, sostuvo. (Télam)