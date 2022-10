El presidente de Bolivia redobló la apuesta del Gobierno por el censo nacional en 2024 con un llamado a un encuentro de gobernadores, universidades, alcaldes y organizaciones campesinas y sindicales para discutir la cuestión, convocatoria que rechazaron las autoridades del departamento de Santa Cruz, donde se cumple desde el sábado un paro en reclamo de que el relevamiento poblacional se haga en 2023.

“Reafirmando nuestra vocación democrática en busca de soluciones, convocamos a gobernadores, alcaldes, autoridades de autonomías indígenas originarias campesinas, región autónoma del Chaco y Rectores del sistema público, al Encuentro Plurinacional por un censo con consenso”, anunció Arce en su cuenta de la red Twitter.

La reunión será el viernes en Cochabamba y, según Arce, recoge “la propuesta de las organizaciones sindicales, sociales, sectores económicos y productivos, naciones indígenas originarias, profesionales, universitarios y personas con discapacidad, reunidas en Santa Cruz”.

Ayer, en un encuentro del Gobierno nacional con organizaciones sociales se discutió la chance de una reunión con estas características.

Las organizaciones "proponen al Gobierno nacional la convocatoria a la brevedad a un encuentro plurinacional por un censo con consenso, en el que estén presentes los gobernadores de los nueve departamentos, todos los alcaldes, autoridades de las autonomías indígenas y rectores de todo nuestro país para que se determine la fecha del censo en base a criterios técnicos”, señala uno de los puntos del acta.

También el alcalde de La Paz, Iván Arias, le había pedido por carta a Arce una cumbre nacional sobre el tema.

Hasta junio último, el Gobierno daba por hecho la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda en noviembre de este año, pero en una reunión del Consejo Nacional de Autonomías (CNA) se dispuso su postergación hasta mediados de 2024.

Santa Cruz cumple ya cuatro días de paro por tiempo indefinido en reclamo de que el censo se haga el año próximo, porque considera que las nuevas cifras poblacionales le mejorarán el reparto de recursos y acrecentará su representación legislativa.

El presidente del Comité Cívico cruceño, Rómulo Calvo, rechazó el llamado de Arce a discutir el viernes y propuso, en cambio, una negociación mañana y con presencia de la Iglesia.

“Hemos tomado conocimiento de la convocatoria para el 28 de octubre en la ciudad de Cochabamba, para tratar tema censo. Hasta el día 28 significa sacrificar tres días a la población cruceña; creo que hay algo de indolencia de parte del Gobierno, exigimos que la reunión sea mañana en la ciudad de Santa Cruz”, manifestó Calvo, según el sitio de Página Siete.

Calvo dijo que no queda claro si “esto es un avance o querernos llevar a la confrontación, porque hay actores que no están trabajando por el censo ni por Bolivia”.

El departamento cumple con el paro, que se complementa con el corte de calles y rutas, aunque hoy se permitió que funcionen por tres horas algunos mercados para que la población pudiera abastecerse.

Del otro lado, un sector de transporte pesado cercano al oficialismo nacional inició un cerco al departamento de Santa Cruz, y avisó que únicamente permitirá el paso de ambulancias.

A esa decisión se sumará con idéntica medida la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz, que también prometió un “cerco” sobre Santa Cruz desde las 0 de mañana.

“La Federación ha dado 48 horas. Hoy, a medianoche, concluye ese plazo y por lo tanto, para mañana, va a estar Santa Cruz tomado y cercado totalmente. No va a entrar ni salir nadie, ningún auto, ninguna persona porque ya no podemos permitir este paro”, expresó el secretario general de la Federación, Ponciano Colque.

La medida de Santa Cruz empezó a ser imitada, con otro perfil, en otros departamentos, según reporta el sitio Fides.

Mañana se llevará a cabo un paro en Tarija, hay reuniones en Beni y Potosí para adoptar medidas, se realizó una movilización en Pando y hoy mismo hubo una marcha en La Paz también en reclamo de un censo en 2023.

En tanto, el expresidente Evo Morales volvió a usar su cuenta de la red Twitter para renovar sus cuestionamientos a las autoridades cruceñas.

“El censo es una encuesta técnica, no política, de todo el país; no es un `censo departamental´. Por eso su realización está a cargo del gobierno nacional. El censo no puede ser secuestrado por un comité político. El censo es de interés del pueblo boliviano y sus organizaciones”, afirmó. (Télam)