El presidente de Bolivia, Luis Arce, ironizó hoy sobre la presunta intención de “la derecha, que ahora dice que quiere defender la democracia”, cuando fueron las organizaciones sociales las que recuperaron la democracia después del gobierno de facto encabezado por Jeanine Áñez.

En abierta referencia a las protestas que organizaciones cívicas de varios departamentos harán hoy en reclamo de la libertad del detenido gobernador cruceño, Fernando Camacho, Arce insistió en que “esta es la verdadera democracia del pueblo”.

“Nosotros fuimos los que recuperamos la democracia junto con nuestras organizaciones sociales, nuestras hermanas Bartolinas, nuestros hermanos campesinos, interculturales; el pueblo boliviano organizado se levantó en octubre del 2020 y dijo `queremos democracia`. Y esta es la verdadera democracia del pueblo boliviano”, sostuvo, según la estatal agencia ABI.

El mandatario habló en el acto por el aniversario de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa”, llamadas habitualmente “Las Bartolinas”, en La Paz.

Destacó la trayectoria de varias dirigentes de la organización, que “han combatido y han estado siempre con los principios, con los valores que nos fueron inculcando”.

Para el mandatario, “los más indicados para hablar de democracia son las organizaciones sociales, como las Bartolinas, que están al pie del cañón”.

Organizaciones de varios departamentos, impulsados por el Comité Cívico Pro-Santa Cruz, llevan adelante hoy un Día de la Protesta Nacional contra la detención de Camacho, arrestado por su rol en el golpe de Estado contra Evo Morales en 2019.

También el presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, cuestionó esas movilizaciones “fuera de lugar” porque el país “no puede detenerse por una persona que fue sometida a la justicia”.

“La justicia ha operado apegada a la ley y procedimiento penal correspondiente; la vía no es por el método de marchas, quema de instituciones y la violencia. El país no puede paralizarse por una persona que aparentemente ha cometido graves delitos. Las movilizaciones están fuera de lugar, no corresponden”, indicó Mercado. (Télam)