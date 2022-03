El ex tenista Andrei Medvedev, finalista de Roland Garros en 1999 y quien llegó al cuarto puesto del ránking ATP, se unió a las tropas ucranianas en Kiev para resistir la invasión rusa.

La guerra entre Rusia y Ucrania tiene miles de historias detrás que todos los días conmociona al mundo y desde el 24 de febrero, cuando comenzó la invasión, muchos civiles se quedaron en su tierra para luchar contra el ejército de Vladimir Putin, mientras que también hubo diferentes deportistas de excelencia que no dudaron en pelear y resistir. Medvedev es un ex tenista que en 1999 disputó la final de Roland Garros contra André Agassi y en 1994 llegó a ser el N°4 del mundo, pero ahora eso quedó atrás y actualmente lucha en primera línea para defender a su país de la invasión rusa.

La noticia la confirmó el tenista Sergiy Stakhovsky en sus redes sociales junto a una foto y un mensaje alentador: "La leyenda mundial del tenis Andréi Medvedev permanece en Kiev y está listo para enfrentarse al enemigo. Estoy increíblemente contento de ver al capitán del equipo nacional de tenis de Ucrania, Andriy Medvedev.

Patriota de Ucrania". Pero, aunque cueste creerlo, Medvedev no es el único deportista profesional que está en alguna ciudad de Ucrania junto a las tropas. En Kiev se encuentra el alcalde y ex boxeador Vitali Klitschko, su hermano Wladimir Klitschko, además de Uriy Vernydub, entrenador del Sheriff Tiraspol de Moldavia, también el ciclista Andrei Tchmil, y Sergiy Stakhovsky, ex número 31 del mundo en 2010 del ranking ATP.

Medvedev fue sin dudas uno de los mejores tenistas que tuvo Ucrania y es por eso por lo que es admirado y reconocido mundialmente. En la final de 1999 ganó los primeros dos sets por 1-6 y 2-6 pero Agassi tuvo una muy buena remontada lo que generó que el partido finalizase 6-4, 6-3 y 6-4 a favor del estadounidense.

Pero ese logro también estuvo acompañado por 11 títulos de ATP: tres Masters 1.000 de Hamburgo en 1994, 1995 y 1997, un Masters 1.000 de Montecarlo en 1994 y el Torneo Conde de Godó de Barcelona de 1993

En 2001 y luego de varias victorias Medvedev decidió retirarse del tenis profesional y 21 años después está vestido con un traje camuflado militar y listo para sacar a Rusia de Ucrania.