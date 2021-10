La relación entre los gobiernos de México y Estados Unidos empieza a "encaminarse", según señalaron analistas consultados a Télam, luego de meses de tensiones por la controvertida detención en Los Ángeles del exsecretario de Defensa Salvador Cienfuegos y la ausencia de sintonía entre el presidente Andrés López Obrador y su homólogo estadounidense, el demócrata Joe Biden.

"La relación está empezando a encaminarse", dijo a Télam el periodista y analista político mexicano, Leonardo Curzio, quien consideró que el incidente diplomático que provocó el arresto de Cienfuegos "ha quedado atrás".

Detenido en octubre de 2020 por una investigación de la Administración de Control de Drogas estadounidense (DEA), que no fue notificada a las autoridades mexicanas, el general fue repatriado un mes más tarde, pero el escándalo dejó una huella en el Ejército mexicano y congeló la cooperación securitaria entre ambos países.

Sin embargo, Curzio explicó que ahora está "en proceso de reconstrucción y de redefinición", tras la cumbre cumbre celebrada la semana pasada entre los cancilleres de ambos países en la capital mexicana para abordar la seguridad en su frontera común, en la que se anunció el Entendimiento Bicentenario, un nuevo acuerdo que sustituirá al extinto Plan Mérida (el equivalente mexicano del Plan Colombia).

Se trata del primer acercamiento en materia de seguridad entre ambos países desde la llegada de Biden a la Casa Blanca, cuya relación con su par mexicano "ha sido díficil", según estimó el investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México, Raúl Benítez Manaut.

"Biden y López Obrador no tienen buenas relaciones. De hecho, todavía no se reúnen y se supone que el presidente de México ha invitado varias veces a Biden a que venga a México y no ha venido", señaló Benítez Manaut, en declaraciones a Télam.

"Ahora López Obrador va a ir a Nueva York a las Naciones Unidas el 9 de noviembre y ya declaró que no va a visitar a Biden. Todos esperaban eso en México, pero tiene que ser invitado por Biden y parece ser que no", agregó.

Según el especialista, la falta de entendimiento se debe a que el mandatario mexicano se hizo "muy amigo" del expresidente republicano Donald Trump al final de su mandato y no reconoció el triunfo de Biden de forma rápida.

Además, añadió que el hecho de que López Obrador juegue con "dos cartas", una como presidente de izquierda para América Latina y otra como mandatario amigo de Estados Unidos, lo pone en conflicto con la derecha estadounidense y la comunidades cubana, venezolana y nicaragüense presentes en el país, que tienen un peso muy fuerte en el Senado y la Cámara de Representantes y pueden alterar el equilibrio político que tiene Biden.

No obstante, precisó que las relaciones entre el resto de funcionarios son buenas y destacó las visitas oficiales a México de la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, y la de los secretarios de Estado, de Seguridad Nacional y de Justicia norteamericanos.

"En el segundo nivel, México y Estados Unidos tienen mucho diálogo y cooperación, pero en el primer nivel todavía no se hace el clic de la amistad: ni viene Biden ni López Obrador lo va a visitar", sentenció.

Curzio, en tanto, destacó la voluntad de entenderse expresada por ambos países, manifestada a través de concesiones políticas y de la determinación de concentrar el diálogo en el ámbito diplomático.

Sin embargo, se mostró prudente con respecto al anuncio del Entendimiento Bicentenario, que sustituyó el Plan Mérida, criticado por López Obrador por disparar la violencia en el país en la llamada guerra contra el narcotráfico.

"Lo que anunciaron fueron las líneas generales. Vamos a esperar qué dice el plan y cuáles son los entendimientos precisos. El diablo siempre está en los detalles", advirtió. (Télam)