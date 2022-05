Una mayoría claramente favorable al adelantamiento de elecciones y un marcado rechazo a avanzar en una reforma constitucional fueron los datos salientes de dos encuestas difundidas hoy en Perú, en coincidencia con un nuevo proyecto que propone comicios para marzo del año próximo y el acortamiento del mandato del presidente Pedro Castillo.

El primero de los estudios, de la empresa CPI y hecho a fines de abril, mostró que un 86,2% prefiere que se elija presidente y un nuevo Congreso, y solo un 10,4% considera que debe designarse a otro mandatario pero seguir el actual parlamento.

Sobre si es momento de buscar un cambio de Constitución, un 72,6% opina que hay cuestiones más relevantes que el gobierno debería afrontar, y un 23,8% avala la búsqueda de una nueva carta magna.

Además, un 72,5% desaprueba la gestión de Castillo, que tiene el visto bueno de un 21,2% de los consultados, según el diario La República.

El Congreso, con todo, tiene un rechazo todavía mayor: un 83,6% desaprueba el desempeño de los legisladores y apenas un 12,7% lo considera bueno.

El otro sondeo, de la firma Ipsos, registró que solo un 8 % de los peruanos considera que impulsar una Asamblea Constituyente debería ser prioridad del gobierno, mientras que para un 53 % lo central debe ser la lucha contra la inseguridad.

Para estos consultados, los otros aspectos que deberían ser priorizados por el Ejecutivo son la lucha contra la corrupción (52 %), la generación de empleo/reactivación económica (42 %), la reducción de la pobreza (31 %), el control de la inflación (29 %) y la mejora de beneficios para los trabajadores formales (21 %).

El impulso a una Asamblea Constituyente se encuentra al final de la lista, con solo el 8 % de aceptación, reseñó la revista Semana.

El relevamiento mostró además que un 73% no confía en el presidente Castillo, que sí tiene la confianza de un 23% de quienes respondieron.

Con ese fondo, la congresista independiente de centro Susel Paredes presentó hoy otro proyecto de reforma constitucional que impulsa el recorte del mandato presidencial y de legisladores y adelantar las elecciones generales.

Exintegrante de la bancada del Partido Morado, Paredes hizo propio el proyecto de ley que había presentado un grupo de congresistas del gobernante Perú Libre, con Pasión Dávila al frente, y que después fue retirado.

"El presidente y el vicepresidente de la República, elegidos en las elecciones generales del 2021, concluirán su mandato el 28 de julio del 2023. Los congresistas y representantes ante el Parlamento Andino, elegidos en el mismo proceso electoral, culminarán su gestión el 26 de julio del 2013", señala la propuesta.

"Yo he recogido el de Pasión Dávila, porque es un proyecto que le da una salida al país; no sé qué presiones habrá tenido el congresista, pero en todo caso eso no es de mi autoría; en la exposición de motivos desarrollo más el tema y lo que queremos es una salida constitucional y que genere un nuevo acuerdo para empezar de nuevo", dijo Paredes a la radio RPP.

Precisamente Dávila se declaró sorprendido por enterrase de que el jefe de su bancada, Waldemar Cerrón, anunció que el proyecto de reforma había sido retirado.

"Yo he presentado (el proyecto) haciendo un análisis y cada uno de los que han firmado tenían conocimiento, pero, ahora, el motivo de su retiro, desconozco; yo lo sigo manteniendo igual y desde acá invito a los colegas congresistas a que puedan adherirse a esa firma; Waldemar Cerrón lo firmó, tenía conocimiento, y desconozco el motivo de que él lo ha retirado", indicó.

También está en plena discusión la iniciativa gubernamental de reforma, que propicia una consulta en paralelo a las elecciones regionales de octubre para, sí gana el Sí, avanzar entonces en el llamado a una Asamblea Constituyente.

Ese texto fue defendido hoy por el titular del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, ante la Comisión de Constitución del Congreso.

"Este proyecto de ley no tiene absolutamente nada de inconstitucional como salieron a decir muchos constitucionalistas; no sé de dónde inventaron eso", remarcó Torres, que reclamó “levantar el nivel técnico” del debate.

Lamentó además que se diga que “el presidente quiere perennizarse en el poder cuando en el proyecto mismo se está diciendo que no es así, que su mandato termina indefectiblemente cuando vence el periodo para el que ha sido elegido”.

E insistió en rechazar que se piense cerrar el Congreso, en tanto el texto afirma “expresamente” no hay reducción de mandato de los legisladores. "¿Por qué se dice eso? Nada de eso", ratificó, según la agencia Europa Press. (Télam)