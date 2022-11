El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció hoy que liderará una marcha este domingo en la capital para celebrar los cuatro años de su Gobierno, una manifestación que el mandatario de izquierda anticipó que será "un hecho histórico" y que para la que no se usará "ni un centavo del presupuesto público".

"Es la celebración de la Cuarta Transformación, el avance en la transformación de México", dijo el mandatario utilizando el término que acuñó para su proyecto de Gobierno, que empezó en diciembre de 2018 y culmina en 2024, y reiteró la invitación al pueblo de México a participar en la marcha del próximo 27 de noviembre.

"Invito a todo el pueblo, a todos los que puedan asistir porque sí es un hecho histórico", afirmó durante su habitual conferencia de prensa matinal, informó AFP.

López Obrador aseguró que por la marcha "no hay gasto, cada quien se paga sus gastos, ni un centavo del presupuesto público, la gente coopera, compra sus boletos y seguramente van a rentar autobuses, pero del presupuesto ni un centavo".

El presidente ironizó sobre la presencia de lo que en redes y medios mexicanos calificaron como "acarreados" para la manifestación a la que convocó el mandatario.

¿Saben por qué vienen acarreados? Son muchos acarreados porque están muy contentos por el combate que ha habido a la corrupción, hay millones de personas que van a venir acarreados porque vienen a celebrar de que ya no domina la oligarquía en México", aseguró

"Vienen muchísimos acarreados que están contentos de que haya una auténtica democracia en nuestro país, están contentos porque el presupuesto público ya es verdaderamente público y no se queda en manos de una minoría y se distribuye con justicia y alcanza a todos como nunca había sucedido, no pueden venir todos porque no hay camiones", explicó a reporteros que le pidieron dar más detalles de cómo será la movilización.

AMLO destacó que el próximo domingo se podrían manifestar 12 millones de adultos mayores que reciben una pensión, "que antes no recibían"; también 2 millones 200 mil jóvenes que están trabajando de aprendices, "que algunos como es domingo a lo mejor van a venir, acarreados"; además de 11 millones de estudiantes, "van a venir muchos jóvenes, hay de preescolar, que vengan con sus papás".

También remarcó que podrían participar 11 millones que reciben becas; 450 mil sembradores que reciben jornales para sembrar sus parcelas de árboles frutales maderables; 2 millones de campesinos que reciben de manera directa un apoyo; 200 mil pescadores; 110 mil escuelas donde las sociedades de madres y padres de familia donde han recibido presupuesto para darle mantenimiento a las escuelas; e incluyó a 21 millones 700 mil trabajadores que según el mandatario tienen en promedio un salario de 15 mil pesos mensuales.

Además afirmó que "van a venir acarreados empresarios, financieros, porque en el tiempo que llevamos el índice de la bolsa de valores han aumentado 20 por ciento. Van a venir muchísimos acarreados porque el peso es la moneda más fuerte con relación al dólar en el mundo. Van a venir muchísimos acarreados, si ya no da tiempo o no hay posibilidades de que haya más acarreados, porque no hay camiones, ¿de dónde van a salir tantos camiones? No hay".

La marcha del domingo es la primera que lidera un presidente mexicano en al menos cuatro décadas, según expertos.

López Obrador detalló que la convocatoria incluye a todos los miembros de su gabinete, a los legisladores, tanto del Congreso federal como de las asambleas estatales, así como a los gobernadores y partidarios de su movimiento de todo el país.

Indicó también que otras organizaciones sociales y ciudadanas, además de sindicatos de maestros, trabajadores petroleros y del sector eléctrico y hasta colectivos de migrantes se han sumado a participar en la marcha.

La manifestación fue convocada por el mandatario luego de que el pasado 13 de noviembre opositores movilizaron a decenas de miles de personas en Ciudad de México en protesta contra un proyecto de reforma electoral, pero que se convirtió en una expresión de rechazo al primer gobernante izquierdista del país.

López Obrador ha negado que la marcha sea una respuesta a la movilización opositora, pero analistas y críticos coinciden en que el presidente se mostró irritado por aquella marcha y busca ahora exhibir músculo político, en medio de una adelantada carrera electoral hacia las presidenciales de 2024. (Télam)