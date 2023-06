El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, afirmó hoy que en Venezuela no hay “avances visibles” para que el país caribeño se reintegre al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), tal como propuso Colombia.

“Somos una comunidad de democracias y no excluimos nunca a nadie; se han autoexcluido algunos que no han podido dar la medida en la defensa de la democracia o en la promoción y protección de los derechos humanos en sus países”, dijo Almagro en conferencia de prensa.

Remarcó que “las puertas” de la OEA “están abiertas para su reingreso como países democráticos y como países promotores y protectores de derechos humanos”.

Venezuela se retiró del SIDH en 2013 y de la OEA en 2019. En abril pasado, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo ante el Consejo Permanente de la OEA que estaba intentando que Caracas regresara al SIDH.

Almagro sostuvo hoy que en Venezuela “no hay avances visibles, ni en el funcionamiento democrático en el país, ni en la protección y defensa de los derechos humanos, ni en la situación de los presos políticos, ni en la justicia, ni en el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad”.

“Toda la institucionalidad ha colapsado”, desde las instituciones que se ocupan de los temas alimentarios, la vivienda o incluso aquellas que deben “proteger la integridad o el control territorial del país, como el propio Ejército”, agregó, según la agencia de noticias AFP.

“No hay separación de poderes, no hay libertad de expresión, no hay probidad republicana en el manejo de las cuentas públicas, no hay ni siquiera una independencia del crimen organizado de otras actividades”, resaltó el excanciller uruguayo.

Almagro compareció ante la prensa con motivo de la 53ra. Asamblea General de la OEA, que se realizará entre mañana y el viernes en Washington, y para la que confirmaron su presencia los cancilleres de 24 de los 34 países miembros.

Entre esos funcionarios se cuentan el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y los cancilleres de Chile, Alberto van Klaveren, y de Perú, Ana Gervasi.

En tanto, la Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia y México anunciaron que estarán representados por funcionarios de menor jerarquía. (Télam)