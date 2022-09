El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, pidió perdón este lunes en una ceremonia para conmemorar el 50 aniversario de los ataques de los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972 contra atletas y miembros del equipo israelí en el aeródromo cercano a esa ciudad. Steinmeier dijo que Alemania debería asumir su parte de responsabilidad por no proteger a los atletas y por tomarse décadas para compensar a las familias de las víctimas. "No podemos corregir lo que pasó. Estoy avergonzado. Como jefe de Estado de este país y en nombre de la República Federal de Alemania, pido perdón por la protección insuficiente de los atletas, por la resolución insuficiente de este asunto", dijo Steinmeier en su discurso. Miembros del equipo olímpico israelí fueron tomados como rehenes el 5 de septiembre de 1972 en la villa de atletas por palestinos del grupo Septiembre Negro que contaron con la colaboración de neonazis alemanes. Once israelíes, un policía alemán y cinco de los pistoleros palestinos murieron después de un enfrentamiento en la villa olímpica y el cercano aeródromo de Fuerstenfeldbruck, cuando los esfuerzos de rescate estallaron en disparos. Los Juegos continuaron a pesar de los ataques y el COI durante casi medio siglo ignoró los llamados de las familias de las víctimas para un acto oficial de conmemoración en una ceremonia de los Juegos Olímpicos. El COI finalmente guardó un momento de silencio y una referencia a las víctimas de los Juegos de Munich el año pasado en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de verano de Tokio, la primera vez en casi medio siglo. Steinmeier dijo que tanto las fuerzas de seguridad alemanas como las autoridades estatales habían fallado en sus funciones, para gran sufrimiento de los familiares. "Tienes derecho a obtener finalmente respuestas a las preguntas que te han torturado. También una respuesta a la pregunta de por qué te quedaste solo con tu dolor durante tanto tiempo", dijo, con los familiares de las víctimas israelíes presentes en la ceremonia"

.Estuvieron Isaac Herzog, Thomas Bach y otros funcionarios El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, y el presidente israelí, Isaac Herzog, ajustan una ofrenda floral durante una ceremonia en conmemoración del 50 aniversario del ataque contra el equipo israelí en los Juegos Olímpicos de Munich de 1972, en el que murieron once israelíes, un policía alemán y cinco pistoleros palestinos. Acto llevado a cabo en Fuerstenfeldbruck cerca de Munich. Foto: NA-Reuters/Leonhard Foeger Mientras las banderas de todos los edificios estatales de la capital bávara ondeaban a media asta, el presidente israelí Isaac Herzog y Steinmeier colocaron una ofrenda floral en el lugar. A la ceremonia asistieron el jefe del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, y otros funcionarios. La ceremonia para conmemorar los ataques fue bien recibida por los familiares de las víctimas y el gobierno de Israel, pero el memorial del lunes se vio amenazado por las familias que amenazaron con boicotearlo por la oferta de compensación de Alemania. El gobierno alemán y las familias israelíes acordaron el viernes una oferta de compensación por un total de 28 millones de euros, con el gobierno federal aportando 22,5 millones de euros, mientras que 5 millones de euros provendrán del estado de Baviera y 500.000 euros de Múnich. Reuters-NA. NA