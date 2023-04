La jefa de la diplomacia alemana, Annalena Baerbock, aseguró hoy que los países de la Unión Europea (UE) están unidos en su política respecto a China, luego de que el presidente francés, Emmanuel Macron, desatara críticas internas al declarar que el bloque necesitaba mayor autonomía en sus decisiones para no depender de los vaivenes entre Estados Unidos y el gigante asiático.

El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, tachó hoy de "desafortunadas" los dichos del mandatario francés, al tiempo que el primer ministro polaco, Mateuz Morawiecki, dijo que Europa cometía un error al intentar profundizar sus lazos con China.

La semana pasada, Macron afirmó durante una visita a los Países Bajos que ser "aliado" de Estados Unidos no supone ser su "vasallo", tras tomar distancia de la postura de Washington con relación a las tensiones entre China y Taiwán.

"Ser un aliado no significa ser un vasallo. Ser aliado (...) no significa que no tengamos derecho a pensar por nosotros mismos", dijo Macron en una rueda de prensa en Ámsterdam.

El mandatario francés ya había subrayado, tras visitar China la semana pasada, que la UE no debería alinearse con Estados Unidos ni con China sobre la cuestión de Taiwán.

"¿Por qué debemos ir al ritmo elegido por otros? En algún momento, debemos preguntarnos cuáles son nuestros propios intereses", planteó el mandatario y apostó por convertir a Europa en un "tercer polo" internacional, aunque avisó que su construcción tardará un tiempo que quizás no podría tener.

Las declaraciones fueron bien recibidas por los medios chinos y causaron polémica en Occidente, por la distancia expresada respecto a Estados Unidos, aliado militar de Taiwán.

La ministra alemana Baerbock aseguró que los estados europeos están alineados con respecto a China, su principal socio comercial.

"No solo tenemos una posición común, sino que cuando compartimos un mercado común, no podemos tener posiciones diferentes respecto al mayor socio comercial de la UE", declaró Baerbock desde la ciudad oriental china de Tianjin, citada por la agencia de noticias AFP.

A su vez, el ministro Pistorius intentó poner paños fríos al ser consultado por la prensa alemana por los dichos de Macron.

"Esa declaración me pareció desafortunada, pero creo que el Palacio del Elíseo la corrigió de alguna manera", declaró durante una visita a Malí.

"Nunca hemos estado en riesgo de convertirnos o de ser un vasallo de Estados Unidos", afirmó el ministro, e indicó que para la UE es clave "hablar sobre política exterior y política de seguridad y determinar sus propias posiciones, también en coordinación con el aliado transatlántico, Estados Unidos".

"Esta es nuestra tarea y no ayuda sembrar la discordia con varias posturas (...), al final, eso solo ayuda a la política exterior china", afirmó.

Del otro lado, el primer ministro polaco, Mateuz Morawiecki, opinó que sería un error buscar mayores lazos con China.

"La autonomía europea suena elegante, ¿verdad? Pero significa cambiar el centro de gravedad europeo hacia China y romper los lazos con Estados Unidos (...) No entiendo muy bien el concepto de autonomía estratégica si significa dispararnos de facto en nuestra propia rodilla", dijo Morawiecki en una visita a Washington.

Además, criticó que algunos estados europeos "miran con miopía a China para poder vender más productos de la UE allí a un costo geopolítico enorme" porque se acentúa la dependencia. (Télam)