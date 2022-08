En su apuesta por restablecer un armado regional fuerte, el presidente Alberto Fernández encabezará la semana que viene un seminario internacional en el CCK que contará con la presencia de figuras de la centroizquierda latinoamericana, como su par mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y el ex mandatario uruguayo José "Pepe" Mujica, entre otros.

"América Latina y el Caribe, el futuro de la integración: Unidad en la Diversidad", será el lema del encuentro que se llevará a cabo el próximo jueves en el ex-Palacio de Correos y Telecomunicaciones y estará organizado de manera conjunta por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y el CAF-Banco de Desarrollo de América Latina.

El jefe de Estado expondrá por la tarde en el auditorio del Centro Cultural Kirchner, mientras que a las 10 el canciller, Santiago Cafiero, encabezará en el Palacio San Martín la apertura de la XXXV Reunión de Coordinadores Nacionales de la CELAC, cuya Presidencia Pro Tempore se encuentra actualmente en manos de la Argentina.

El objetivo del seminario será "generar un espacio de debate de alto nivel en torno a las oportunidades y desafíos presentes y futuros de la integración, y el impacto del actual escenario global en el modelo de desarrollo de la región", indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

Para ello, se darán cita figuras como la primera ministra de Barbados, Mia Mottley; el ex presidente de Colombia y ex titular de la UNASUR Ernesto Samper; el ex canciller de Brasil Celso Amorim; la senadora mexicana Beatriz Paredes; el director general de la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO), Didacus Jules.

También el dirigente chileno Marco Enríquez Ominami; el ex presidente de España José Luis Rodríguez Zapatero; el ex presidente de Guatemala y titular del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), Vinicio Cerezo; además del mexicano López Obrador y el uruguayo "Pepe" Mujica, entre otros.

El cierre del evento será con el panel "Diálogo entre líderes sobre el futuro de la integración en América Latina y el Caribe", que será encabezado por Alberto Fernández.

El Palacio San Martín señaló que con estos encuentros y con la Presidencia Pro Tempore Argentina también se busca "potenciar las capacidades regionales existentes en materia espacial y consolidar el desarrollo y funcionamiento de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio (ALCE)”.

También “profundizar la integración educativa, intercambiar experiencias y buenas prácticas en materia de lucha contra la corrupción; desarrollar e impulsar políticas públicas, programas y acciones concretas en la alimentación, la nutrición, la seguridad y soberanía alimentaria y la lucha contra la pobreza y el hambre e impulsar el fortalecimiento de la conectividad regional".

La CELAC está integrada por Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, San Cristóbal y Nieves, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Mancomunidad de Dominica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.