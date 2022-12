El día después del triunfo de la Selección argentina ante Países Bajos y la clasificación a semifinales del Mundial de Qatar 2022 empezó con sabor amargo para centenares de argentinos en Doha, ya que fueron advertidos de que no les renovarán la estadía en uno de los complejos más elegidos por quienes viajaron para alentar a la Scaloneta. Se trata del Barwa Barahat Al Janoub, uno de los "barrios" creados para alojar a los visitantes de todas partes del mundo que volaron hasta Qatar para disfrutar de la Copa del Mundo. Copado por miles de argentinos, rápidamente fue rebautizado como "Barwargento" y allí se pudieron ver decenas de banderas celestes y blancas, con Diego Armando Maradona y Lionel Messi, así como también fiestas en las calles y asados en changuitos de supermercados. Durante las primeras horas de este sábado, varios de los inquilinos argentinos fueron advertidos de que no se les iba a extender el hospedaje: "Nos están dejando sin la posibilidad de ampliar la estadía porque quieren que gastemos miles de dólares en hoteles de lujo y cruceros", se quejaron, a través de la cuenta de Instagram @barwargento. La situación puso en pánico a centenares de argentinos, por lo que la Embajada argentina en Qatar debió intervenir y señaló que está "al tanto de la situación". "Ya elevamos la cuestión al Comité Organizador y estamos solicitando sea gestionada una solución", añadió la representación diplomática. Pocas horas después, varios de los afectados indicaron que se había dado marcha atrás con la decisión y que pudieron renovar su estadía, aunque alguno no había logrado hacerlo hasta el momento. PT NA