Tanto el gobierno de Polonia como el Pentágono mantenían la cautela, sin ninguna clase de confirmación, tras las informaciones sobre impactos de misiles rusos en la localidad polaca de Przewodow, mientras cundía la alarma en varios países aliados de la OTAN. Los miembros de la OTAN se reunirán el miércoles a petición de Polonia sobre la base del artículo 4 de la alianza, según afirmaron dos diplomáticos europeos a Reuters después de la explosión en el pueblo polaco fronterizo con Polonia. De acuerdo con el artículo 4 del tratado fundacional de la alianza militar los miembros pueden plantear cualquier asunto de interés, Mientras desde el Gobierno polaco le pidieron a los medios no difundir noticias sin confirmar, el Pentágono se mostró cauto e informó en una rueda de prensa de que está evaluando las informaciones aparecidas en los medios de comunicación. "No tengo ningún dato que corrobore que ha habido un bombardeo con misiles", apuntó el portavoz del Departamento de Defensa estadounidense, Pat Ryder, reprodujo el portal Actualidad DW

No obstante, varios países de la región báltica, socios de la OTAN, comenzaron a transmitir su inquietud por la posibilidad de un ataque ruso voluntario o involuntario en Polonia. El viceprimer ministro letón, Artis Pabriks, dijo en Twitter que Rusia "disparó misiles que no sólo apuntan a civiles ucranianos, sino que también aterrizaron en territorio de la OTAN en Polonia". Funcionarios de Noruega, Lituania y Estonia -miembros de la alianza de defensa de la OTAN- indicaron que estaban tratando de recabar más información. "Se trata de un incidente muy grave, pero hay muchas cosas que no están claras", expresó el ministro de Asuntos Exteriores noruego, Anniken Huitfeldt, según la agencia de noticias noruega NTB. Los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) están comprometidos con la defensa colectiva, y la posibilidad de que la explosión polaca fuera resultado de un ataque ruso intencional o accidental hizo saltar las alarmas. "¡Cada centímetro del territorio de la #OTAN debe ser defendido!", advirtió el presidente lituano Gitanas Nauseda en Twitter. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Estonia, Urmas Reinsalu, sostuvo, según la agencia de noticias BNS: "Estamos discutiendo con nuestros aliados cómo responder a lo ocurrido de forma conjunta y decidida". La radio polaca ZET informó anteriormente de que dos misiles perdidos habían impactado en Przewodow, matando a dos personas, sin dar más detalles. "Los bomberos están en el lugar, no está claro qué ha pasado", dijo Lukasz Kucy, un oficial de guardia en un puesto de bomberos cerca del pueblo polaco. Rusia bombardeó el martes ciudades de toda Ucrania con misiles, en ataques que, según Kiev, fueron la mayor oleada en casi nueve meses de guerra. Algunos alcanzaron Leópolis, que está a menos de 80 kilómetros de la frontera con Polonia. AMR/GAM NA