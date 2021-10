El candidato presidencial oficialista Sebastián Sichel pidió a los líderes de los partidos de la coalición Chile Podemos Más que declaren una “libertad de acción” para que diputados, senadores y todos sus integrantes puedan apoyar al postulante de su preferencia.

Sichel hizo este anuncio mediante un comunicado en redes sociales, en medio de su baja en las encuestas con un cuarto lugar de las preferencias, sumado al crecimiento del ultraderechista y pinochetista José Antonio Kast, quien recibió apoyos de diputados del oficialismo.

“Quiero pedir a los partidos de Chile Podemos Más que declaren la libertad de acción para aquellos que prefieren volver a la antigua derecha”, escribió Sichel en Twitter, y remató que no va a “aceptar el chantaje de aquellos que quieren que me transforme en algo que no soy".

En menos de una semana, dos parlamentarios de la pinochetista Unión Demócrata Independiente (UDI), partido de la coalición Chile Podemos Más que apoya a Sichel, Claudio Alvarado y Cristián Labbé, anunciaron su respaldo a la candidatura de Kast.

MIRÁ TAMBIÉN A 65 años de la Guerra del Sinaí, el conflicto para controlar el Canal de Suez

En la más reciente encuesta Plaza Pública Cadem, el postulante pinochetista sorprendió en el primer lugar de las preferencias con 23%, seguido del candidato Gabriel Boric de Apruebo Dignidad (izquierda) con 20%, mientras que Yasna Provoste (ex Concertación) quedó tercera con 12 por ciento y en cuarto lugar Sichel con 7%.

Pese a esta libertad de acción, el candidato criticó a quienes, estando en partidos de la coalición Chile Podemos Más, apoyen a Kast (Partido Republicano), que no participó en las primarias ganadas por Sichel el pasado 18 de julio.

Click to enlarge A fallback.

“Desde el punto de vista de las instituciones es terrible, porque no respetan los acuerdos de la primaria”, dijo Sichel.

"No están dispuestos a respetar las reglas de la democracia, y apoyaban este proyecto colectivo sólo por conveniencia", apuntó.

MIRÁ TAMBIÉN Israel aprueba la construcción de más de 3.000 casas en tierras ocupadas a Palestina

El también exministro del Gobierno de Sebastián Piñera finalizó su declaración con un mensaje a los independientes: "La gran mayoría está cansado de políticos que sólo están preocupados de su superveniencia y sus peleas”.

Luego de esta declaración, los presidentes de los partidos de Chile Podemos Más, Renovación Nacional, Evolución Política (Evopoli) y el Partido Regionalista Independiente (PRI), ratificaron su apoyo a Sichel, informó el diario El Mercurio.

Chile tendrá una elección presidencial y parlamentaria el próximo domingo 21 de noviembre y una eventual segunda vuelta para el 19 de diciembre, según el calendario del Servicio Electoral. (Télam)