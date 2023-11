Dos agrupaciones estudiantiles estadounidenses que habían organizado manifestaciones pidiendo un alto el fuego en la Franja de Gaza, donde Israel libra una guerra contra el movimiento islamista palestino Hamas, denunciaron hoy "censura" tras ser suspendidas por la Universidad de Columbia, cuyas autoridades las acusaron de haber "violado" las reglas institucionales.

La universidad con sede en Manhattan, Nueva York, anunció ayer que suspendió a los grupos Voz Judía por la Paz (JVP) y Estudiantes por la Justicia en Palestina (SJP) luego de que organizaran protestas contra el conflicto que "incluían retórica amenazadora e intimidación", consignó la agencia de noticias AFP.

"Esta decisión se tomó después de que los dos grupos violaran repetidamente las políticas de la universidad relacionadas con la celebración de eventos en el campus, culminando en un evento no autorizado el jueves por la tarde que se llevó a cabo a pesar de las advertencias e incluyó retórica amenazante e intimidación", justificó Gerald Rosberg, presidente del comité especial de seguridad del campus de esa institución, en un comunicado.

La suspensión durará hasta el final del semestre y significa que los grupos no pueden recibir financiación de la universidad ni celebrar actos en el espacio universitario, detalló el diario The Times of Israel.

Según expresó Rosberg, la suspensión sólo se levantará si ambas asociaciones demuestran que están dispuestas a cumplir las normas de la universidad.

"Esto garantiza tanto la seguridad de nuestra comunidad como que las actividades centrales de la universidad puedan llevarse a cabo", señaló.

Por su parte, la JVP manifestó estar "consternada" por lo que llamó una "medida de censura e intimidación por parte de la administración" de la institución.

"La universidad afirma falsamente que estas asociaciones violaron las normas al pedir un alto el fuego en Gaza, donde perdieron la vida 11.000 civiles, entre ellos al menos 4.500 niños", expresó la asociación en un comunicado.

"Los estudiantes miembros de estas asociaciones actúan según una moraleja clara: denuncian la guerra e intentan salvar vidas pidiendo un alto el fuego", indicó la JVP.

"Columbia afirma que los palestinos, los estudiantes que apoyan a los palestinos y los estudiantes judíos que rechazan las acciones de Israel en su nombre, no son bienvenidos en el campus", enunció.

A su vez, la organización SJP también protestó publicando un mensaje en la red social Instagram: "Podrán cerrar nuestras asociaciones, pero no pueden impedir que nuestros corazones latan por la liberación, la humanidad y la libertad de Palestina".

Cientos de estudiantes de la Universidad de Columbia abandonaron sus clases el jueves para asistir a una protesta organizada por los dos grupos sancionados, en la que pedían a Washington que impulsará un alto el fuego en la lucha de Israel contra Hamas.

Los estudiantes que participaron en la protesta pidieron que la universidad calificara de "genocidio" el operativo y el asedio israelí a Gaza, además de exigir que retire sus inversiones en instituciones israelíes.

Desde el estallido del conflicto, el 7 de octubre, en los campus de las universidades estadounidenses, entre ellas Harvard, Stanford y la Universidad de Nueva York, se multiplicaron enfrentamientos entre estudiantes, profesores y administradores y derivaron en debates virales en redes sociales, con intercambio de acusaciones de antisemitismo, islamofobia y amenazas a la libertad de expresión. (Télam)