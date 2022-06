El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) criticó la decisión de Irán de apagar cámaras en centrales nucleares mientras que Francia, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos instaron hoy a la República Islámica a "cooperar" plenamente con esa agencia nuclear de la ONU.

Los ministros de Relaciones Exteriores de Francia, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos manifestaron en un comunicado conjunto su acuerdo con la resolución de la agencia nuclear de la ONU y urgieron a Irán a "respetar sus obligaciones jurídicas y cooperar con el OIEA para aclarar y resolver íntegramente esos temas, sin plazos suplementarios", informó la agencia de noticias AFP.

La tensión se acrecentó hoy entre Irán y las potencias occidentales, después que la República Islámica desconectara cámaras de vigilancia en instalaciones nucleares y de que el OIEA considera eso como una falta de cooperación.

La resolución condenatoria, la primera desde junio de 2020, fue presentada por las cuatro potencias cuando las negociaciones para reactivar el acuerdo sobre el programa nuclear iraní de 2015 están estancadas.

La misma fue aprobada por 30 miembros del OIEA, en tanto que Rusia y China votaron en contra, según fuentes diplomáticas.

India, Libia y Pakistán se abstuvieron, mientras que Israel manifestó su acuerdo con la medida, considerando que es "un primer y necesario paso hacia el objetivo de que Irán cumpla con sus obligaciones de salvaguardas" nucleares, informó AFP.

La resolución urge a Irán a "cooperar" con el OIEA, que lamentó en marzo la ausencia de explicaciones "técnicamente creíbles" sobre los restos de uranio enriquecido detectados en tres plantas nucleares no declaradas.

También insta a Teherán a "respetar sus obligaciones jurídicas y cooperar con el OIEA para aclarar y resolver íntegramente esos temas, sin plazos suplementarios".

Irán anunció poco antes la desconexión de algunas cámaras de vigilancia, afirmando que estas funcionaban como un "gesto de buena voluntad" y no por "obligación", como lo creía la OIEA.

"A partir de hoy, las autoridades competentes han recibido instrucciones de desconectar el Monitor de Enriquecimiento en Línea (OLEM) y las cámaras del medidor de flujo del organismo", dijo la autoridad nuclear iraní en un comunicado.

Allí no especifican cuántas cámaras se apagaron, pero aseguran que "más del 80% de las cámaras existentes en el organismo están operando en aplicación del acuerdo de salvaguardias y seguirán funcionando igual que antes".

El jefe de la organización nuclear iraní, Mohammad Eslami, dijo que "Irán no tiene actividades nucleares ocultas o no documentadas o emplazamientos no declarados", según la agencia estatal de noticias IRNA.

"Esos documentos falsos buscan mantener la máxima presión" sobre Irán, añadió, en referencia a las sanciones económicas que Washington volvió a imponer cuando el entonces presidente Donald Trump abandonó en 2018 el acuerdo nuclear entre Irán y las potencias mundiales.

"Esta reciente decisión de tres países europeos y de Estados Unidos al presentar un proyecto de resolución contra Irán es político", dijo Eslami, y añadió que "Irán ha tenido una cooperación máxima con el OIEA."

Las conversaciones para reactivar el acuerdo nuclear se iniciaron en abril de 2021 con el objetivo de que Estados Unidos volviera a participar, levantara las sanciones y consiguiera que Irán volviera a los límites que había acordado para sus actividades nucleares.

Pero las negociaciones se han estancado en los últimos meses y el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, advirtió el pasado fin de semana que la posibilidad de volver al acuerdo era "cada vez menor". (Télam)