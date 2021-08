La Unión Africana (UA) anunció hoy que la primera tanda de las 400 millones de monodosis contra el coronavirus de Johnson & Johnson, que los países del bloque adquirieron colectivamente a través del bloque regional, comenzó a llegar esta semana y el organismo estimó que antes de septiembre de 2022 habrá recibido el total de la compra.

El bloque, que nuclea 55 Estados africanos, precisó que las 400 millones de dosis "llevan a África a la mitad de su objetivo continental de vacunar al menos al 60% de la población".

De este modo, la UA se posiciona como el segundo bloque a nivel mundial en conseguir las vacunas contra la Covid-19 de forma comunitaria, detrás de la Unión Europea.

La noticia del arribo de las dosis se da a conocer el mismo día en que el director de la red de Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África (CDC África), el organismo de salud de la Unión Africana, John Nkengasong, informó que había contraído coronavirus la semana pasada.

"Ya no estaría aquí" si no me hubiera vacunado antes, destacó hoy Nkengasong, citado por la cadena ABC News.

La máxima autoridad de Salud de la Unión Africana, bloque que reúne a los todos estados del continente, confesó a los periodistas que, a pesar de su vacunación en abril, "la gravedad del ataque (de la enfermedad) es insoportable".

Más de la mitad de los 55 estados de África experimentan desde hace un mes un resurgimiento de infecciones de coronavirus.

En las últimas cuatro semanas, debido a la propagación de la variante Delta, la más contagiosa de las existentes, las muertes en el continente aumentaron un 89%, según cifras difundidas el martes pasado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"Las muertes aumentaron un 89%, de 13.242 a 24.987, en los últimos 28 días, en comparación con los 28 días anteriores", detalló Phionah Atuhebwe, responsable de la introducción de las vacunas de la OMS para la región africana.

La mayoría de los nuevos decesos en los últimos 28 días se reportaron en el sur del continente, "que representa el 64% de la creciente tasa de mortalidad, con 16.019" mientras que el norte presenta "el 24%, con 6.036 muertes", agregó el funcionario.

La OMS ya había advertido días atrás que África atravesaba por su peor momento pandémico por la circulación comunitaria de la variante Delta y el bajo índice de vacunación, dos elementos que generaron el colapso del sistema de salud en muchos de sus países.

Actualmente, solo el 1,5% de la población de África está completamente vacunada y el continente recibió apenas 103 millones de dosis, lejos del objetivo de vacunar a 780 millones para finales de este año.

En tanto, 3,71% de las 1.300 millones de personas que habitan África cuenta con una dosis.

Desde el inicio de la pandemia de la Covid-19, el continente acumulaba hoy más de 6,8 millones de casos y 173.836 decesos. (Télam)