La policía de Alemania adquirió en 2019 el programa de espionaje israelí Pegasus, un software con el que se espiaron los teléfonos de al menos 180 periodistas, 600 políticos, 85 activistas por los derechos humanos y dos presidentes, afirmó hoy por la prensa local.

Los periódicos Die Zeit y Süddeutsche Zeitung revelaron que el gobierno compró hace dos años, para la policía de investigación criminal alemana, el software ya utilizado en México, España o Marruecos para espiar a dirigentes políticos, periodistas u otros miembros de la sociedad civil.

La adquisición del programa creado por la empresa israelí NSO Group, con el que se espiaron al menos a 180 periodistas, 85 defensores de los derechos humanos y al presidente francés Emmanuel Macron y al mexicano Andrés López Obrador, fue ratificada por una fuente parlamentaria no identificada a la agencia de noticias AFP.

Pese a que el NSO Group se defiende diciendo que solo se utiliza en tareas de inteligencia para combatir el terrorismo y redes criminales, la investigación periodística se apoya en un listado de 50.000 números de teléfono seleccionados por los clientes del software desde 2016, obtenida por la organización Forbidden Stories y Amnistía Internacional.

La adquisición de este programa representa "una pesadilla para el Estado de derecho", lamentó la diputada ecologista Konstantin von Notz, que pidió explicaciones al gobierno de Angela Merkel, quien en julio se refirió al software diciendo que "es importante" que los programas de este tipo "no terminen en malas manos" y que "no deberían venderse a países donde quizá no esté garantizado que la justicia vigile las operaciones”.

Por su parte, la Asociación Alemana de Periodistas pidió “saber si hubo periodistas alemanes, si sus fuentes siempre estuvieron en seguridad".

Según fuentes parlamentarias alemanas, la policía de investigación criminal recurrió a este programa solo en "algunos casos" para escuchar conversaciones telefónicas.

Los servicios de inteligencia alemanes no precisaron por ahora si también utilizaron Pegasus. (Télam)