Un debate en la Cámara de Diputados de Paraguay sobre la llamada "deuda espuria e ilegal" de la parte paraguaya de la represa de Itaipú derivó en un escándalo porque un diputado oficialista cuestionó a quienes criticaban al Partido Colorado.

"Aborrezco a las p... con escapularios; sin embargo, respeto a las p... que revolean su cartera", afirmó el colorado Roberto González apenas terminó de hablar la diputada del PLRA Beatriz Amarilla, quien pidió de inmediato la palabra para replicar.

"P... con escapularios deben ser sus hijas, su esposa y sus amantes", devolvió la legisladora liberal, en el momento más tenso de la sesión.

La sesión fue para discutir el dinero que debe Itaipú, a partir de un informe de la Contraloría General de la República, que registró una deuda de 4.193.000.000, generada entre 1985 y 1997 y que implica a cuatro exdirectores del ente, uno de la dictadura de Alfredo Stroessner y tres de la era democrática, todos colorados.

La Cámara decidió finalmente pedirle al Ministerio Público a que investigue a los responsables de la deuda, pero antes hubo un tenso debate con momentos grotescos.

La liberal Amarilla responsabilizó al gobernante Partido Colorado por "el robo y traición a la Patria" que implicaba la deuda y reclamó que oficialismo asuma una actitud valiente.

"Si el Partido Colorado hoy no llega hasta las últimas consecuencias, no identifica a los responsables e incluso manda presos a sus herederos, no les vamos a creer y va a seguir siendo `ANR nunca más`", expresó Amarilla, aludiendo a una etiqueta que se repite en las redes sociales desde hace meses. La Asociación Nacional Republicana (ANR) es el nombre oficial del coloradismo.

Las palabras de Amarilla molestaron al oficialista González, que lamentó el "odio visceral y electoralista" del discurso de su par.

"A mí me gustaría debatir sobre lo positivo y negativo antes de decir `ANR nunca más`; quiero decir muchas gracias a la ANR por haber concebido a través de sus mejores hombres la construcción de las dos binacionales", expresó, en referencia a Itaipú y Yacyretá, y lamentó que se busque poner al partido como un grupo que "solo llegó para hacer el mal".

"Aborrezco a quienes con tantos odios quieren envenenar a todos los paraguayos. Aborrezco a las p... con escapulario, hubiera dicho el senador (Juan Carlos) Galaverna; sin embargo, respeto mucho más a las p... revoleteando sus carteras en las esquinas. Cualquiera nomás ya viene como la Virgen María", expresó.

La inmediata reacción de todas las bancadas, especialmente de las diputadas, intentó ser frenada por el jefe del cuerpo, Pedro Alliana, que aseguró que González "no mencionó nombres".

"P... con escapularios pueden ser sus hijas, su esposa y sus amantes. A mí nadie me va a tratar de p...; nunca he dado motivos para que se toque mi prestigio. No he dado motivos a este coloradito de cuarta que tiene a todos sus parientes en Itaipú y que viene a hacer defensa de un partido corrupto y prescripto", replicó Amarilla.

La respuesta de Amarilla también fue criticada por otras legisladoras, porque hizo referencia a otras mujeres, y finalmente González pidió disculpas públicas ante el pleno por sus expresiones. (Télam)