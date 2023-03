Fiscales estadounidenses se reunieron con la actriz porno conocida como Stormy Daniels, antes de decidir si presentan cargos contra el expresidente Donald Trump por un presunto soborno pagado a la mujer antes de las elecciones de 2016 para mantener en secreto una relación, informó hoy su abogado.

Si el fiscal de Manhattan presenta cargos contra Trump, el magnate de 76 años se convertiría en el primer expresidente acusado de un crimen y podría dañar sus opciones para ser el candidato republicano en las elecciones de 2024.

El abogado de la actriz, Clark Brewster, dijo en Twitter que su clienta se había reunido con los investigadores a petición de la oficina del fiscal de distrito.

"Stormy respondió a preguntas y aceptó estar disponible como testigo o si la futura investigación lo necesita", dijo Brewster.

MIRÁ TAMBIÉN EEUU critica el plan antinarcóticos de Colombia y presiona al país a erradicar los cultivos

Daniels retuiteó el mensaje y agradeció el apoyo de su abogado en su "continua lucha por la verdad y la justicia".

De acuerdo a la investigación, dos semanas antes de la elección de noviembre de 2016, el abogado personal de Trump, Michael Cohen, entregó 130.000 dólares a Daniels -cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford- para que guarde silencio sobre una relación que tuvo con el magnate republicano años antes, y que el expresidente niega.

El abogado declaró que el dinero le fue después reembolsado.

De no haber sido contabilizado correctamente, el reembolso a Cohen podría llevar a una imputación en contra de Trump por un delito en Nueva York, e incluso por un crimen si sirviera para disimular un segundo delito, según The New York Times.

MIRÁ TAMBIÉN El Gobierno británico prohíbe la aplicación TikTok en dispositivos gubernamentales

Trump se enfrentó durante los últimos años a una batería de investigaciones, pero hasta el momento no se presentaron cargos en su contra por ningún delito.

La semana pasada, el fiscal ofreció la oportunidad a Trump de declarar ante un gran jurado, pero lo más probable es que lo rechace para evitar una posible autoincriminación.

Los expertos aseguran que esta invitación es una señal de que el exdirigente va a ser acusado.

En un mensaje en su red social Truth Social, Trump dijo que en el "caso Daniels" confía "en los abogados para solucionar esta extorsión (...) que tuvo lugar hace mucho tiempo", sin dejar en claro si de esta forma estaba admitiendo que había realizado el pago a la actriz. (Télam)