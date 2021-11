El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, y representantes de organizaciones indígenas y sindicales, mantuvieron hoy una reunión de seis horas en las que, en principio, lograron algunos acercamientos en torno a las deudas por créditos productivos y el control de precios de productos agrícolas, pero persistieron las diferencias acerca del valor de los combustibles.

Lasso y varios ministros tuvieron una inusual reunión con representantes de la Confederación Nacional de Indígenas de Ecuador (Conaie), del Frente Popular, Del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), de la Federación de Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine) y de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin).

Aunque no se informó el número de asistentes al encuentro, algunas fotografías de medios quiteños permitían ver no menos de 50 dirigentes en la discusión.

Según la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, se alcanzaron tres coincidencias entre seis puntos planteados, en un diálogo que definió como “sin líneas rojas”.

“Hemos tenido tres coincidencias que tienen que ver con el tema de los créditos productivos, con el manejo y control de precios de insumos agrícolas y control del contrabando”, además de la educación intercultural bilingüe, reseñó Vela, que dejó en claro que no se estaba “anunciando un acuerdo”.

“Cuando tengamos un acuerdo global estarán incluidos los seis puntos y tendremos una resolución sobre esos puntos”, explicó.

La funcionaria remarcó que en el tema de los combustibles habrá que hacer “análisis internos, para llegar a una resolución” en un lapso de entre dos y tres semanas, y que el Gobierno “analizará todas” las propuestas.

El presidente de la Conaie, Leonidas Iza, destacó la presencia de los líderes sociales como muestra de que quieren “un diálogo con resultados”.

Iza reveló que se abordaron seis temas principales: “El precio de los combustibles; una moratoria de créditos productivos; la revisión del precio de los productos agrícolas; el problema minero; la flexibilización y precarización laboral; y aplicación de los 21 derechos colectivos”, establecidos a favor de las comunidades originarias en la última reforma constitucional.

Según el dirigente, el Gobierno se comprometió a revisar internamente qué es lo que se puede hacer al respecto, por lo que se espera que “en los próximos 15 días haya una respuesta frente al tema”, reseñó el sitio Primicias.

La posibilidad de un entendimiento general no parece sencillo porque Iza planteó que no habrá acuerdo “mientras no se resuelva el tema combustibles”, la principal diferencia en debate.

El vocero de la Presidencia, Carlos Jijón, alertó que “en las actuales circunstancias” es imposible una baja en los precios.

Hace casi tres semanas, Lasso decretó un aumento de hasta 12% en los valores, lo que llevó el diesel de 1,69 a 1,90 dólares el galón (cerca de 3,7 litros) y la gasolina de 2,50 a 2,55 dólares, y decidió luego un congelamiento.

La Conaie y las otras organizaciones plantearon la aplicación de un precio de 1,50 para el galón de diesel y de 2,10 para la gasolina.

En la apertura de las conversaciones, en el Palacio de Carondelet, Lasso expresó que "la resolución de diferencias en un ambiente de paz y tranquilidad es fundamental" para la democracia.

Fue un momento que la prensa pudo presenciar, porque aunque las organizaciones sociales querían que los periodistas se quedaran, el Gobierno decidió que la charla seguía a puertas cerradas.

En una primera reunión entre Lasso e Iza el 4 de octubre, la Conaie había propuesto al Ejecutivo suspender los incrementos mensuales que tenían asignado por decreto los combustibles, que llegaron a subir hasta 90% desde mayo de 2020.

Indígenas, campesinos y trabajadores bloquearon rutas durante dos días de protestas, que incluyeron una marcha el 26 y 27 de octubre, y después anunciaron la suspensión de las protestas, que se dieron en medio del estado de excepción decretado por Lasso 10 días antes para combatir la criminalidad.

La Conaie movilizó hoy hasta la sede gubernamental a unos 200 seguidores, que fueron custodiados por un fuerte operativo policial, según dio cuenta la agencia AFP. (Télam)