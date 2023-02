Los abogados de la familia de Pablo Neruda, Elizabeth Flores y Rodolfo Reyes, ratificaron hoy su convicción de que el poeta y Nobel de Literatura fue asesinado en 1973 por la dictadura chilena, luego de participar en la última sesión del tercer panel de expertos internacionales, donde se expuso y se discutió el informe de la investigación que realizaron expertos internacionales.

El abogado Rodolfo Reyes, sobrino de Pablo Neruda, afirmó que el poeta murió a causa del Clostridium botulinum, bacteria encontrada en sus osamentas y que “el certificado de defunción de Pablo tiene una falsedad ideológica, es arbitrariamente falso”.

“Neruda murió con un peso de 92 kilos y en el certificado aparecía que tenía caquexia cancerosa, la que es un estado de desnutrición total del ser humano, muy por el contrario, al peso de Neruda”, remarcó Reyes.

Sobre la causa de la muerte de Neruda, el abogado señaló que “lo más relevante de todo esto es que se detalló que Neruda tenía en sus osamentas mucha cantidad de Clostridium botulinum, entonces el ministro Mario Carroza (anterior juez que veía la causa) solicitó que se aclare si era contaminación de la tierra o externa, y ahora en 2023 se confirma que la bacteria es endógena, en vida el 23 de septiembre de 1973 se le inyectó de alguna u otra manera esa bacteria que le quitó la vida”.

Respecto a la razón por la cual asesinaron a Neruda, Reyes afirmó que “políticamente era el hombre que iba a unificar criterios en una posición contra (el dictador Augusto) Pinochet en ese entonces, pero no podía hacerlo desde aquí en Chile, lo tenía que hacer desde México a donde iba a viajar, por eso no podía salir vivo de Chile”, y agregó que a su criterio “tuvieron que ser agentes del Estado” los que inyectaron la bacteria.

Los abogados esperan recibir el próximo lunes los informes entregados a la jueza Paola Plaza, y de esta forma el martes “hacer una revisión y tener la información más completa para que sea más enriquecedor el diálogo para ir informando”.

Previamente, en una conferencia en la misma sede del Círculo de Periodistas, el chofer y asistente personal de Pablo Neruda, Manuel Araya, junto al periodista e investigador Francisco Marín, reafirmaron, a pesar de no tener acceso al informe del tercer panel de expertos internacionales, que el Premio Nobel de Literatura fue asesinado.

Araya, quien compartió con Pablo Neruda los días previos a su muerte, aclaró que se siente feliz de llegar hasta esta instancia de la investigación y que ahora espera que “se sepa que Neruda fue asesinado con esa inyección maldita que se inoculó”.

El chofer y asistente de Neruda, junto al periodista, han buscado por años demostrar que Neruda no murió de un cáncer de próstata como se señala en el certificado de defunción, de hecho, “en el expediente de la causa no hay ningún examen que señala que Neruda tenía cáncer, en el expediente están todos los exámenes que le hicieron a Neruda antes de su muerte, si tenía cáncer no lo tenía en estado de metástasis”, indicó Marín.

“Neruda estaba bien de salud, no tenía caquexia, no estaba grave, no estaba en cuidados intensivos y estaba listo para salir con un avión esperándolo, ¿Cómo no va a ser sospechosa su muerte?”, agregó el periodista.

El día 23 de septiembre de 1973, día de la muerte del poeta, Araya recibió en Isla negra un llamado de Neruda para que volvieran a la clínica porque le habían puesto una inyección en el abdomen.

Según Marín, al día siguiente, los diarios de la época, entre ellos El Mercurio, publicaron que la muerte de Pablo Neruda era producto de una inyección que le provocó un shock que deriva la muerte, aunque luego esa “inyección desapareció de la historia (…) porque el certificado de defunción que se hizo al día siguiente dice que hay caquexia y se adecuó la versión oficial a ese certificado”, explicó el periodista.

El día de ayer la coordinadora del panel de expertos internacionales, Gloria Ramírez, hizo entrega del análisis a la jueza Plaza, que no divulgó los resultados debido a que “la causa está en sumario”.

El 8 de abril de 2013 se exhumaron sus restos, que fueron enviados a Carolina del Norte, Estados Unidos, y a la Universidad de Murcia en España. (Télam)