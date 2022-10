El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, reiteró hoy que el vicepresidente, Hugo Velázquez, debió haber renunciado luego de ser calificado meses atrás como "significativamente corrupto" por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

"Yo dije en su momento que a mi criterio él debería haber renunciado. Yo hubiera hecho eso", respondió el gobernante, consultado al respecto, en una entrevista con el programa local "La Lupa".

Al mismo tiempo, minimizó las responsabilidades que tiene el segundo del Poder Ejecutivo, alegando que cuenta con una atribución "muy limitada" y que no tiene interferencia en sus decisiones, según recogió el medio paraguayo Última Hora.

En agosto pasado, el Departamento de Estado incluyó a Velázquez, en su lista de corruptos y prohibió su ingreso a territorio estadounidense.

Una medida similar había adoptado Washington en julio pasado contra el expresidente del país y líder de Honor Colorado, Horacio Cartes (2013-2018).

Al referirse al exmandatario, señaló que seguirá "luchando" contra él, incluso si Cartes llega a tomar represalias hacia su persona por las acusaciones que viene vertiendo en su contra.

"La lucha en defensa de una causa, de principios, de ideales no tiene agenda electoral. Esto va a continuar. Yo reconozco que tenemos un desgaste como Gobierno, pero estoy defendiendo una causa justa para que este grupo político no siga operando para legitimar sus intereses. Si Cartes me mete preso, voy a estar combatiéndole desde la cárcel", enfatizó.

El gobernante también se refirió a la visita del coordinador de Anticorrupción Global del Departamento de Estado de Estados Unidos, Richard Nephew, al país.

El mandatario explicó que la visita forma parte de "un muy buen relacionamiento que hay con un Gobierno cooperante", debido a que Asunción y Washington tienen una "alianza estratégica" en la lucha contra los ilícitos, entre los cuales está la corrupción.

No obstante, dijo que "no tenía ninguna expectativa con la visita y que desconoce acerca de investigaciones que se estén encaminando en el país norteamericano sobre paraguayos.

"Esta agenda se va a seguir fortaleciendo con el tiempo, pero yo no tengo información sobre ninguna investigación que se está llevando en el Departamento de Estado. Hay que entender que la democracia americana es muy institucionalizada", aseguró. (Télam)