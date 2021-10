El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, dejó abierta hoy la chance de disputar la jefatura del gobernante Partido Colorado, para el que lo postularon algunos senadores, y aunque dio por hecho que ganaría esa plaza, avisó que no cometería “el error de ejercer” ese cargo en simultáneo, algo que, además, prohíbe la Constitución.

“Eso se evaluará, pero no caeré, en el caso que decida candidatarme, no voy a cometer jamás el error de ejercer los cargos de manera simultánea. No voy a violar la Constitución", explicó Abdo Benítez.

La propuesta al mandatario para que busque el sillón principal partidario se la hizo un grupo de senadores de su sector, pero también lo desafió a que dé ese paso el excandidato y probable precandidato a la jefatura del Estado Santiago Peña, del sector que responde a Horacio Cartes.

En charla con los medios tras un acto en la Casa de Gobierno, Abdo Benítez ironizó sobre “la histeria que generó en un sector” la idea de que se postule.

El Partido Colorado está dividido entre los sectores que responden a Abdo Benítez y a Cartes, a quien también sus aliados empujan a presentarse.

"Voy a ganar las elecciones y después vamos a ver qué pasa. Entre colorados vamos a solucionar esto”, se animó después el presidente.

Dijo que evaluará la cuestión “a fin de año”, pero aclaró que “si se busca defender la democracia de un poder hegemónico”, como "ciudadano, presidente y político" saldrá a la competencia.

Los sectores de Abdo Benítez y Cartes no solo disputarán la conducción de la Asociación Nacional Republicana (ANR, el nombre oficial del coloradismo), sino además la candidatura presidencial para 2023.

Los de Abdo Benítez parecen impulsar al vicepresidente Hugo Velázquez, y los de Cartes al exministro Peña, que ya buscó esa postulación en 2018. (Télam)