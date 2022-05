El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, hizo hoy una nueva reivindicación de su gestión en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico y advirtió que si la Justicia no cumple su rol, antes del fin de su mandato, en agosto del año próximo, revelará “todo lo que se están callando y la complicidad con la que hoy favorece al crimen organizado”.

“Voy a contar uno por uno y nada de lo que diga va a ser mentira; va a ser con pruebas y con papeles para que ustedes sepan la verdad y salgamos a defender juntos al Paraguay”, afirmó Abdo Benítez.

En un acto en Caaguazú, el mandatario rescató el record de incautaciones y decomisos que logró su gestión, que, además, “logró capturar a los poderosos y no solo a los que cultivan marihuana".

“Ahora los manguruyu se están cayendo en el Paraguay y van a seguir cayendo manguruyuses más grandes de lo que ustedes piensan si nos defendemos de la mafia en el Paraguay”, señaló. El manguruyu es un pez de ríos de Paraguay y Argentina, de carne sabrosa, que puede llegar a pesar hasta 120 kilogramos.

El mandatario aclaró que el Ejecutivo no optó por el "silencio cómplice que eligieron muchos" y dio por hecho que “se van a ver muchas cosas en esta campaña”, que terminará con la elección de un nuevo presidente, en abril del año próximo.

“Muchas veces me preguntan por qué Marito no contó tal cosa, por qué ahora está contando muchas cosas. Yo soy un hombre institucionalista. Yo hice mi parte como Poder Ejecutivo. Está documentado lo que yo hice contra el crimen organizado. Récord en incautación de todo, récord en incautación de activos que estaban en manos del narcotráfico y hoy están al servicio de la ciudadanía”, manifestó Abdo Benítez.

Pero el presidente fue más allá y adelantó que hará públicas algunas pruebas sobre la supuesta complicidad de otras instituciones con el crimen organizado, según reseñó el sitio del diario Última Hora.

“Di tiempo a que funcionen; hicimos los operativos, hicimos lo que tuvimos que hacer y dejamos que las instituciones hagan su parte. Yo no soy la Justicia, no soy la Fiscalía… Soy el Poder Ejecutivo. Pero antes de terminar mi Gobierno, si los otros poderes, si los otros estamentos no actúan, voy a contarle al pueblo todo lo que se están callando y la complicidad que hoy favorece al crimen organizado”, amenazó.

En los últimos meses Paraguay atravesó muchos asesinatos ejecutados por sicarios en casos vinculados al narcotráfico, registró enormes operativos judiciales y multiplicó las denuncias sobre lavado de dinero vinculado al crimen organizado.

Abdo Benítez estuvo acompañado de su vice, Hugo Velázquez, precandidato de su sector a la jefatura del Estado. (Télam)